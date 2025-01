Capturan a dos ladrones de patinetas en Bogotá: una de sus víctimas narró cómo lo robaron

Tras la denuncia que hizo Noticias Caracol sobre el robo de la patineta y posterior ataque con palos y armas cortopunzantes del que fue víctima Brayan Stiven , un joven entrenador de 28 años que se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Bogotá, decenas de personas se comunicaron con el Ojo de la Noche y le manifestaron que los mismos criminales y en el mismo punto de la carrera 68, debajo del puente de la avenida de Las Américas, en Bogotá, también los han despojado de sus pertenencias.

En la noche del lunes una nueva víctima cayó en las garras de estos delincuentes en la localidad de Puente Aranda. Un hombre, al que le robaron la patineta, relató: “Se atraviesa un individuo que iba con una chaqueta gris, él empieza a pasarse a mi carril, él iba caminando, no iba armado, pero él logra cerrarme para obstaculizar el paso; yo trato de evadirlo, pero de repente salen cuatro o cinco personas más del costado centra donde está la polisombra. Ellos se lanzan, se abalanzan sobre mí y con palos y cuchillos empiezan a golpearme, a tratar de quitarme todas las pertenencias”.

Dice la víctima que fue su casco el que lo protegió, porque estos delincuentes lo golpearon con sevicia por llevarse su medio de transporte: “Cuando llego a mi casa puedo evidenciar que con cuchillos me rompieron la maleta, con un puntazo del cuchillo me hirieron en una mano”.



Afirma que no sabe, ante ese brutal ataque, cómo resultó ileso, pero entiende que estos criminales iban por su patineta e infortunadamente lo lograron.



Policía captura a señalados involucrados en robos bajo puente de la carrera 68

En la noche del lunes, y ante el denuncio de Noticias Caracol, la Policía de Puente Aranda sorprendió a dos jóvenes señalados de pertenecer a esa temida banda criminal, quienes, al parecer, también robaron a una mujer en ese mismo punto.

El mayor Diego Rojas, comandante de la Policía de Puente Aranda, explicó que “la modalidad es con palos, con diferentes armas contundentes, pero gracias a la reacción de nuestros uniformados se logra este resultado positivo de estos dos ciudadanos extranjeros”.

Uno de los retenidos resultó ser menor de edad y era quien, al parecer, escondía las patinetas y demás objetos robados . El otro capturado, según los mismos afectados, era quien cerraba a las víctimas para que los otros los golpearan con los palos.

“Al parecer estos dos ciudadanos extranjeros estarían inmersos en este hecho en el que resultó afectado nuestro entrenador Brayan Stiven el pasado viernes 24 de enero”, complementó el mayor Rojas.

Mientras los dos jóvenes son judicializados, el instructor asaltado continúa en recuperación en el hospital de Kennedy y una nueva víctima, de sexo femenino, fue llevada a un centro médico con una herida en uno de sus brazos.

Las autoridades esperan capturar en las próximas horas al resto de los responsables.