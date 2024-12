Ciclovía nocturna en Bogotá: estas son las rutas y el horario de la jornada de este jueves

No uses scooters: Este evento está diseñado para promover la recreación y el deporte, por lo que no están permitidos vehículos eléctricos o a combustión.

🚴‍♀️✨ ¡Llega la Ciclovía Nocturna! Este jueves, disfruta de 97 km de vías exclusivas para bicicletas desde las 6:00 p.m. hasta la medianoche. pic.twitter.com/TThMBGMftD — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) December 9, 2024