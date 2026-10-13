¿Cree que se está quedando calvo? Ofrecen consultas capilares gratuitas en Bogotá

Las personas que han notado una caída persistente del cabello o una disminución en su densidad podrán acceder a valoraciones capilares gratuitas en Bogotá hasta el 31 de octubre de 2026. La iniciativa, liderada por el médico cirujano capilar Martín Castillo, se extendió durante el resto del mes luego de la acogida de una primera jornada realizada el pasado 7 de octubre en la localidad de La Candelaria.

¿Cómo identificar las señales de la caída del cabello?

La pérdida de cabello puede manifestarse de diferentes maneras. En los hombres, una de las señales más frecuentes de la alopecia de origen hereditario es la aparición de entradas cada vez más pronunciadas o la disminución de la densidad en la coronilla. En las mujeres, puede notarse un ensanchamiento de la raya del cabello o un adelgazamiento progresivo de las hebras.

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La Academia Americana de Dermatología reconoce que la alopecia de patrón hereditario afecta tanto a hombres como a mujeres y señala que la evaluación temprana puede facilitar el manejo de esta condición. Sin embargo, no todos los casos de caída del cabello tienen un origen genético. También pueden estar relacionados con cambios hormonales, enfermedades, deficiencias nutricionales y otros factores que requieren una valoración individual.

(Información de interés: Manifestaciones en Bogotá este miércoles 14 de octubre: ¿cuáles son los puntos de concentración?)

Por esta razón, encontrar más cabello de lo habitual en el cepillo, la almohada o la ducha no permite establecer por sí solo un diagnóstico. La historia clínica, los síntomas asociados y la evaluación médica ayudan a determinar si es necesario realizar estudios adicionales o considerar un tratamiento específico. La consulta gratuita busca precisamente orientar a los pacientes sobre las posibles causas de la pérdida capilar y los pasos que podrían seguir según sus necesidades.



¿Cómo acceder a consulta por posible calvicie?

La actividad del especialista se desarrolló en el marco del Día Mundial de los Calvos y busca facilitar el acceso a una orientación médica inicial para quienes tienen inquietudes sobre la salud de su cabello, pero no han consultado por esta situación. La atención está dirigida tanto a hombres como a mujeres que hayan identificado cambios en la densidad capilar, presenten una pérdida progresiva de cabello o quieran conocer las posibles causas de esta condición.



¿Cómo acceder a las consultas gratuitas?

Servicio: valoración capilar inicial sin costo.

valoración capilar inicial sin costo. Lugar: Bogotá. La jornada inicial se realizó en La Candelaria; es necesario consultar al momento de agendar los detalles de la atención.

Bogotá. La jornada inicial se realizó en La Candelaria; es necesario consultar al momento de agendar los detalles de la atención. Fecha límite: 31 de octubre de 2026.

31 de octubre de 2026. Dirigido a: hombres y mujeres con caída del cabello o cambios en su densidad.

hombres y mujeres con caída del cabello o cambios en su densidad. Agendamiento: línea telefónica 313 210 1291.

Las personas interesadas deberán comunicarse previamente para solicitar su cita y confirmar las condiciones de la atención. La valoración inicial permite recibir orientación médica, pero no sustituye los estudios o consultas adicionales que puedan requerirse para establecer un diagnóstico completo.

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¿Toda caída del cabello requiere un trasplante capilar?

Una de las dudas frecuentes entre quienes experimentan pérdida de cabello es si necesitan someterse a un trasplante para recuperar la densidad capilar. No obstante, la elección del tratamiento depende de la causa del problema y de las características de cada paciente.

En algunos casos, el manejo puede incluir tratamientos médicos; en otros, es necesario identificar y atender una condición de salud relacionada con la caída. Para determinadas personas también pueden evaluarse procedimientos de restauración capilar, siempre que exista una indicación médica.

Por ello, antes de tomar una decisión, es importante establecer qué tipo de alopecia presenta el paciente, cuál podría ser su origen y qué resultados son razonables de acuerdo con su situación.

La extensión de las valoraciones permitirá que más personas reciban orientación inicial y aclaren sus dudas antes de iniciar un tratamiento o considerar un procedimiento quirúrgico.

María Paula Rodríguez Rozo

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