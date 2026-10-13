¡Pilas! Manifestaciones en Bogotá del 13 al 18 de octubre: esta es la agenda y los horarios

Bogotá tendrá una nueva semana de marchas, plantones y movilizaciones entre el martes 13 y el domingo 18 de octubre de 2026. Las jornadas, convocadas por organizaciones sociales, sindicatos, sectores educativos y colectivos ciudadanos, se desarrollarán en diferentes puntos de la capital y podrían generar afectaciones en la movilidad y cambios en la operación de algunas rutas de TransMilenio.



De acuerdo con la programación divulgada por la Secretaría Distrital de Gobierno, las actividades están previstas en localidades como Teusaquillo, Santa Fe, La Candelaria y Usme. Algunas convocatorias ya tienen horarios y puntos de encuentro definidos, mientras que otras están pendientes de confirmación.

La agenda incluye una marcha desde la Embajada de Estados Unidos hacia la Plaza de Bolívar, movilizaciones del sector educativo, una velatón por el Día Nacional del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal y un plantón social y ciudadano previsto para el domingo.

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La entidad distrital acompañará estas jornadas con equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el propósito de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo y fomentar la convivencia en el espacio público.



Agenda de marchas y manifestaciones en Bogotá:

Martes 13 de octubre

Para este martes están programadas dos actividades en el centro de la ciudad.



Marcha: “¿Cansado de los sionistas?”



Hora: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Punto de encuentro: Embajada de Estados Unidos, localidad de Teusaquillo.

Destino anunciado: Plaza de Bolívar.

Plantón: “¿Cansado de los capuchos?”



Hora: por confirmar.

por confirmar. Lugar: Plaza de Bolívar, localidad de La Candelaria.

Convoca: Unión Nacionalista Colombiana (UNC).

Quienes tengan previsto desplazarse por estos sectores deberán estar atentos a las novedades de movilidad, debido a que el desarrollo de las actividades podría incidir en los recorridos habituales.



Miércoles 14 de octubre

El miércoles concentra varias de las convocatorias previstas para esta semana en Bogotá. La programación incluye actividades de docentes, organizaciones sindicales, sectores universitarios y habitantes de Usme.



Marcha: “¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!”



Hora: 10:00 a.m.

Punto de encuentro: Parque Nacional, localidad de Santa Fe.

Convoca: Asociación Distrital de Educadores (ADE).

Jornada de movilización preparatoria del paro contra el Gobierno



Hora y lugar: por confirmar.

por confirmar. Convocan: CUT, CTC, CGT, CDP, FECODE, Pacto Histórico y Alianza por la Vida.

Marcha: “Movilización en defensa de nuestros derechos”



Hora: por confirmar.

Punto de encuentro: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, localidad de Santa Fe.

Convoca: sector universitario.

Marcha: “Usme se moviliza”



Hora y punto de encuentro: por confirmar.

Lugar: localidad de Usme.

Debido a que varias de estas actividades todavía no tienen horario o punto de encuentro confirmado, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales antes de organizar los desplazamientos por las zonas involucradas.



Jueves 15 de octubre

Para el jueves está prevista una actividad relacionada con el duelo por la pérdida gestacional y perinatal.

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Plantón: “Velatón por el Día Nacional del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal”



Hora: 7:00 p.m.

Punto de encuentro: Movistar Arena, localidad de Teusaquillo.

Convoca: JIC Fundación.

La jornada se suma a las actividades anunciadas para esta semana en la capital. Las personas que circulen por Teusaquillo deberán estar pendientes de posibles novedades durante el desarrollo de la convocatoria.



¿Habrá marchas en Bogotá el viernes 16 y sábado 17 de octubre?

Según la programación de la Secretaría Distrital de Gobierno, para el viernes 16 y el sábado 17 de octubre no se reportan manifestaciones ni movilizaciones previstas.

Sin embargo, la agenda corresponde a las convocatorias identificadas para las fechas señaladas y puede presentar modificaciones. Por eso, es importante revisar los canales oficiales ante posibles actualizaciones.

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Domingo 18 de octubre: plantón social y ciudadano

La programación contempla una última actividad para el domingo:

Plantón social y ciudadano de carácter pacífico



Hora: 8:00 a.m.

Punto de encuentro: Parque Santander, localidad de Santa Fe.

Convoca: Fundación Morei.

Con esta convocatoria finalizaría la agenda de manifestaciones reportadas para el periodo comprendido entre el 13 y el 18 de octubre, de acuerdo con la información disponible.

Recomendaciones para movilizarse en Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno advirtió que las marchas y los plantones pueden ocasionar afectaciones en la movilidad, así como impactos en la operación de rutas troncales y TransMiZonales de TransMilenio.

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Para reducir posibles contratiempos, las autoridades recomiendan:



Planificar los desplazamientos: salir con anticipación y contemplar posibles desvíos, cierres viales o cambios en los tiempos de recorrido.

salir con anticipación y contemplar posibles desvíos, cierres viales o cambios en los tiempos de recorrido. Consultar las novedades: revisar la información oficial sobre movilidad y las actualizaciones de las convocatorias.

revisar la información oficial sobre movilidad y las actualizaciones de las convocatorias. Seguir las indicaciones de las autoridades: atender las instrucciones de los equipos distritales presentes en cada sector.

atender las instrucciones de los equipos distritales presentes en cada sector. Participar pacíficamente: quienes asistan a las jornadas deben respetar los derechos de las demás personas.

La ciudadanía puede consultar los reportes y las novedades sobre marchas y manifestaciones a través de Portal Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Gobierno, señaló que el acompañamiento institucional busca promover el diálogo social, la garantía de los derechos humanos y la convivencia pacífica, en reconocimiento de la protesta como un derecho fundamental.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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