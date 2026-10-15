Cupos colegios distritales 2027: fechas clave para estudiantes nuevos, antiguos y traslados Bogotá

En varias ciudades del país ya se encuentra abierto el proceso de matrículas escolares para el año 2027, con una oferta nacional que alcanza cerca de 8 millones de cupos. En el caso de Bogotá, la oferta educativa para primera infancia, educación básica y media avanza en la fase de asignación en los 412 colegios oficiales de la ciudad, mediante un trámite gratuito, virtual y sin intermediarios.



Cupos colegios distritales 2027: proceso de inscripción virtual

El primer paso para realizar la solicitud consiste en ingresar al portal web de matrículas de la Secretaría de Educación, seleccionar la opción "Matricúlese aquí", elegir el grado y colegio correspondientes y diligenciar el formulario requerido. Una vez completado el registro, la asignación se realiza de manera automática y la notificación es enviada al correo electrónico del solicitante.

Las familias cuentan con un plazo de 8 días hábiles para aceptar o rechazar la asignación recibida; de no realizarse la confirmación en dicho lapso, el cupo quedará liberado automáticamente. Posterior a la aceptación, el sistema solicita la carga de los documentos de identificación de los acudientes y de los menores. Para los estudiantes que provienen de fuera del sistema escolar de la capital, se requiere adjuntar la certificación del curso previo, aunque la falta de este documento no es impedimento para efectuar la matrícula.



Fechas clave para estudiantes nuevos, antiguos y traslados

La oferta de cupos en las instituciones oficiales estará habilitada hasta el 23 de diciembre de este año. En cuanto a la formalización de matrículas por internet, los plazos varían según la condición del estudiante:



Estudiantes antiguos de primera infancia: tienen plazo para formalizar su matrícula hasta el 30 de octubre de este año.

tienen plazo para formalizar su matrícula hasta el 30 de octubre de este año. Estudiantes nuevos: contarán con plazo hasta el 18 de diciembre.

contarán con plazo hasta el 18 de diciembre. Estudiantes antiguos de primer grado en adelante: podrán formalizar su trámite hasta el 22 de diciembre de este año.

Por otra parte, las familias que requieran un traslado de colegio para estudiantes pertenecientes al sistema público deberán tramitar la solicitud entre el 1 y el 3 de diciembre de este año a través del mismo sitio web. Este proceso contempla razones de cambio de domicilio para asegurar la cercanía al hogar, así como motivos de reunificación familiar.



Cobertura del programa de alimentación escolar y atención presencial

Para quienes no logren completar el proceso en la plataforma virtual, la Secretaría de Educación habilitará la gestión presencial durante las primeras semanas de enero. Asimismo, se destaca que la capital busca garantizar la permanencia escolar mediante la cobertura del 100% de la población estudiantil en el programa de alimentación escolar. Esta operación distribuye 840.000 raciones diarias en todas las sedes educativas de la ciudad, combinando modalidades de refrigerios y comida caliente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL