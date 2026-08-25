Matrículas 2027 en Bogotá: estas son las fechas para solicitar cupo en colegios oficiales

La Secretaría de Educación de Bogotá puso en marcha el proceso de matrículas para el año escolar 2027 en los colegios oficiales de la ciudad. El trámite se realizará de forma virtual, no tiene costo y debe hacerse directamente a través de los canales habilitados por la entidad. El cronograma está dirigido tanto a quienes buscan ingresar por primera vez a una institución educativa oficial como a los estudiantes que ya están matriculados y necesitan realizar un traslado o formalizar su continuidad para el próximo año. Para los estudiantes nuevos, el proceso comenzó el 10 de agosto de 2026 y tendrá diferentes fechas dependiendo de si pertenecen a una población priorizada o si hacen parte de la población general. Por su parte, los estudiantes antiguos tendrán fechas específicas para traslados y formalización de matrícula.



¿Cuándo comienzan las matrículas para colegios oficiales de Bogotá en 2027?

El proceso para estudiantes nuevos está dividido en dos etapas. La primera está destinada a las poblaciones que tienen prioridad dentro del sistema educativo y se extenderá hasta septiembre. La segunda fase estará disponible para la población general y comenzará en octubre. Las solicitudes deben hacerse a través de la plataforma oficial www.matriculas.educacionbogota.edu.co, donde también se podrá consultar la información relacionada con la asignación de cupos.



Fechas para estudiantes nuevos

Las familias que buscan un cupo para un estudiante que todavía no está matriculado en un colegio oficial deberán tener en cuenta este calendario:

Primera fase: población priorizada



Hasta el 11 de septiembre de 2026: solicitud de cupo para estudiantes nuevos que pertenezcan a alguna de las poblaciones priorizadas.

solicitud de cupo para estudiantes nuevos que pertenezcan a alguna de las poblaciones priorizadas. Desde el 30 de septiembre de 2026: consulta de los resultados de asignación del cupo.

consulta de los resultados de asignación del cupo. Desde el 13 de octubre de 2026: inicio de la formalización de la matrícula, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Segunda fase: población general



Del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026: solicitudes de cupo para estudiantes nuevos que hagan parte de la población general.

solicitudes de cupo para estudiantes nuevos que hagan parte de la población general. En esta etapa, las familias podrán ingresar a la plataforma y seleccionar una opción disponible de acuerdo con la oferta de los colegios.

La Secretaría de Educación recordó que obtener la asignación de un cupo no significa que el proceso haya terminado. Es necesario formalizar la matrícula dentro del plazo establecido. De no hacerlo, el cupo podrá quedar disponible para otro estudiante.



Fechas para estudiantes antiguos

El cronograma también contempla a los estudiantes antiguos. En este caso, las fechas dependen de si se trata de un traslado a otra institución o de la continuidad en el mismo colegio. Para los estudiantes de primera infancia, el calendario comienza en septiembre.

Fechas para estudiantes antiguos de primera infancia



21 al 24 de septiembre de 2026: solicitud de traslado entre colegios distritales para estudiantes de primera infancia.

solicitud de traslado entre colegios distritales para estudiantes de primera infancia. 21 al 25 de septiembre de 2026: formalización de la matrícula de los traslados entre colegios oficiales.

formalización de la matrícula de los traslados entre colegios oficiales. 13 al 30 de octubre de 2026: formalización de la matrícula de estudiantes de primera infancia que continuarán en el mismo colegio.

Fechas para traslados de estudiantes de primero en adelante

Para quienes cursan primero de primaria en adelante y necesitan cambiar de colegio, el cronograma establece otras fechas:



Del 1 al 3 de diciembre de 2026: solicitud de traslado entre colegios distritales.

solicitud de traslado entre colegios distritales. Del 1 al 4 de diciembre de 2026: formalización de la matrícula correspondiente a los traslados.

Los estudiantes de primero en adelante que continuarán en el mismo colegio también tienen un periodo definido para formalizar su matrícula para 2027. La fecha establecida va desde el 13 de octubre de 2026 hasta el 22 de enero de 2027.



¿Quiénes tienen prioridad para solicitar un cupo?

Durante la primera fase se recibirán las solicitudes de estudiantes que hagan parte de determinados grupos establecidos por la Secretaría de Educación. Entre ellos se encuentran:



Niñas y niños que ingresan a educación preescolar.

Estudiantes que tienen hermanos matriculados en el colegio solicitado.

Estudiantes con discapacidad.

Estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento.

Integrantes de comunidades y pueblos étnicos, incluidos pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras y Rrom.

Estudiantes reconocidos como víctimas del conflicto armado interno.

Estudiantes en condición de gestación o lactancia.

Estudiantes pertenecientes a hogares con altos niveles de pobreza, de acuerdo con la clasificación del Sisbén, grupos A y B.

Esta primera etapa busca organizar la asignación de cupos para estas poblaciones antes de avanzar con la atención de las solicitudes correspondientes a la población general.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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