Epa Colombia reveló que mamá de Sara Sofía le contó qué pasó con la niña: "Me perturba demasiado"

Daneidy Barrera , ‘Epa Colombia’, completó cerca de dos meses en prisión por la condena de 63 meses debido a los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

En entrevista con Noticias Caracol, la joven contó las dificultades que ha tenido por esta decisión judicial que se remonta a un hecho que cometió en el 2019, cuando se grabó en la estación de Molinos destruyendo vidrios y una máquina de pagas del sistema TransMilenio durante una jornada de protestas.

“Han sido días difíciles, de mucha tribulación, de mucha tristeza. Solamente Dios sabe para qué debo estar aquí”, dijo Daneidy.

Ahora, con más semanas de su condena en El Buen Pastor, ya pudo ver a su pequeña hija, de solo meses de nacida, y, además, fue entrevistada nuevamente y entregó algunas reflexiones sobre este periodo en prisión.

La mujer dio detalles sobre su vida luego de llegar a la cárcel, su relación con su hija y el "error" que la llevó a esta situación. - Foto: Noticias Caracol

La empresaria y creadora de contenido fue indagada, por la revista Semana, sobre las experiencias que le han contado otras presas y quiénes son las personas con las que comparte sus días tras las rejas.

Uno de esos casos que contó Daneidy tiene que ver con la niña Sara Sofía Galván, reportada como desaparecida desde el pasado 15 de febrero de 2021 por su tía, pero cuyo paradero sigue siendo incierto, pues las autoridades nunca encontraron su cuerpo en el lugar donde presuntamente lo arrojaron.

Por estos hechos fueron condenados su madre Carolina Galván, de 23 años de edad, y Nilson Díaz, el padrastro de la menor, quien tiene 48 años.

Daneidy Barrera contó que, justamente, Carolina es una de sus vecinas en prisión y que ella le confesó lo que le pasó a la pequeña Sara Sofía Galván.

¿Qué pasó con Sara Sofía Galván?

“Estoy viviendo al lado de la del caso de Sara Sofía. Estoy viviendo con Carolina Galván ”, contó ‘Epa Colombia’, quien también dijo que su otra vecina es una madre que fue capturada por matar a su hija a golpes.

“Yo no soy quién para juzgarlas, pero escuchar eso me duele demasiado porque tengo una hija de nueve meses. Me perturba demasiado”, añadió.

También contó que suele hablar mucho con Carolina Galván, a quien le manifiesta que el único que la puede juzgarla y perdonarla es Dios.

Sara Sofía Galván, las hipótesis sobre de la desaparición de la menor Fotos: Los Informantes

“Sara Sofía ya no está acá. Ella en medio de sus locuras y sustancias con la persona con quien estaba le hizo cometer un grande error: mataron a la niña”, reveló Daneidy sobre lo que le contó Carolina.

En esta entrevista, Daneidy manifestó que Carolina le dijo que “habían quemado” a Sara Sofía.

“Me causa mucha tristeza y mucho dolor”, contó la joven tras la confesión de Carolina sobre este crimen.

Con estas revelaciones, el caso tiene un nuevo giro, pues inicialmente se dijo que Sara Sofía había sido lanzada a un río en Bogotá; sin embargo, en búsquedas por semanas nunca se encontró el cuerpo.

"Es muy duro escuchar lo que ella le hizo a su hija junto con esa otra persona", puntualizó Barrera.

