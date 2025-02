Mensaje de Epa Colombia, desde El Buen Pastor, a influenciadores para que no cometan su mismo error

Daneidy Barrera Rojas, más conocida Epa Colombia, aprovechó la entrevista que ofreció a Noticias Caracol para enviarles un mensaje a los influenciadores con el fin de que no cometan el mismo error que ella en 2019, cuando atacó una estación de Transmilenio, y que seis años después la llevó a pagar una condena de más de cinco años en la cárcel de El Buen Pastor.

Epa Colombia fue enfática en decir que para el momento de los hechos no tenía 5 millones de seguidores, como lo señaló la Corte Suprema de Justicia. “No tenía toda esa cantidad seguidores, yo tenía muy pocos seguidores, estos seguidores me los he ganado a base de que he ayudado a muchas personas, muchas fundaciones, habitantes de la calle. Aquí hay reclusas y han visto el cambio que Daneidy Barrera Rojas ha tenido. Yo ya no soy la misma mujer de hace 6 años, yo ahora soy una mujer diferente y soy un ejemplo de superación, de que las segundas oportunidades existen y que Dios el justo bendice”, sostuvo.

¿Cuál es la solución para personas que como usted descubren las redes sociales pero que les faltó estudio?

La empresaria e influenciadora recordó que para el momento de los hechos “era una persona de escasos recursos, no tuve un buen estudio, no tuve la universidad, de pronto en medio de todo ese desconocimiento cometí ese error que cometí en 2019”.

Por eso invitó a otros desarrolladores de contenido como ella a que deben “preguntar, asesorarse, que antes de subir un video preguntar si está bien, si está mal y qué consecuencias puede tener. En ese momento no tenía esa conciencia. Estaba con unos amigos. Yo recuerdo que estaba en el gimnasio y me dijeron ‘amiga, vamos que están marchando, vamos a la Caracas, todo el mundo está marchando’. Y yo no entendía que dañar el bien ajeno es de los impuestos que mi empresa paga, como no tenía empresa no sabía en medio de mi desconocimiento lo que yo estaba haciendo”.

"Las personas que decían quererme me trajeron aquí" a El Buen Pastor, dijo Epa Colombia - Colprensa/Álvaro Tavera

¿Es importante que los influenciadores lleguen a tener un grado de educación?

“Sí, también que pregunten, se asesoren antes de subir cualquier video para no tener estas consecuencias”, reiteró Epa Colombia, subrayando que esos actos los hizo “en medio del desconocimiento, por la escasez, porque si de pronto hubiera tenido un buen colegio, un buen estudio, no creo que hubiera pasado aquello”.

Por ello pidió a quien tenga la responsabilidad en eso, “que haya una mejor educación para que no le pase lo que le pasó a Epa Colombia, quien por medio del desconocimiento, la falta de estudio pasó aquello”.

Mientras tanto, Epa Colombia busca descontar años de su condena en la peluquería que hay en El Buen Pastor “como monitora, capacitando a todas las chicas. Ya había capacitado a unas, pero bueno, ahorita la misión es capacitar a las 1.950 que hay. Una misión acá va a ser capacitarlas a todas, a certificarlas a través de una academia para que todas acá salgan motivadas a emprender, a salir adelante”.

“Les voy a enseñar todo el tema de la belleza capilar. Estudié un tiempo y yo sé todo el tema de cepillado, cortes, tintes y queratinas ”, explicó.

¿Dónde están esos amigos que le aconsejaron hacer ese video?

“No sé dónde están porque hace 6 años no me hablo con ellos”, dijo.

Por eso, Epa Colombia insistió en “no confiar en todo aquel que dice ser tu amigo porque mis amigos me trajeron aquí, las personas que decían quererme me trajeron aquí. No confiar y aprender a tener muchísima paciencia”. Respecto a lo que la gente publica en redes sociales, instó a “hacer las cosas cada vez mejor, como las he venido haciendo”.

El mensaje a sus 5.200.000 seguidores y a sus haters

A quienes la siguen en sus redes sociales, Epa Colombia expresó su gratitud “por todo el apoyo que me han dado, gracias por todos esos mensajes tan maravillosos que me dejan a diario a través de las redes sociales, que mi mamá los ve y me impulsan a seguir adelante para seguir creciendo y ser mejor persona”.

A los que no la quieren y que dicen que tiene que pagar pide que “no me juzguen, que revisen muy bien mi caso para que se den cuenta realmente de la verdad”.

“Que yo tengo un personaje como Epa Colombia, que soy la número uno en queratinas y que el tiempo de Dios es perfecto para que abra las puertas de este lugar y cada vez pueda hacerlo mejor. Que nos equivocamos, pero podemos remediar todos esos errores y ser mejores personas cada día. Que yo me equivoqué, pero vamos a salir adelante, que nadie está exento de ir a la cárcel, todos podemos ir a la cárcel. Tratemos de no juzgar sino hacer las cosas bien delante de Dios, que Él todo lo ve y todo eso retribuye”, agregó.

