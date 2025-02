Epa Colombia habla desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá: "Creo en la justicia de Dios"

"La primera noche no dormí, dije 'yo qué hago acá' ", fueron algunas de las palabras que dio a Noticias Caracol Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , quien cumple casi 15 días en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Durante sus primeras semanas, la influenciadora y empresaria colombiana ha tenido que afrontar diversos retos, pues intentar ver a su hija y mantenerse al tanto de sus negocios se ha convertido en un importante reto desde que fue privada de su libertad.

La mujer, en entrevista exclusiva con Noticias Caracol, sostuvo que su condena fue "desproporcionada" pues, aunque cometió un error, afirma que desde 2016 siempre ha intentado reponer sus errores con Transmilenio, creó una empresa y aportó con empleo, labores sociales y demás trabajos para la sociedad. "Me gustaría mucho que verificaran mi caso. (...) Es desproporcionado lo que ha pasado", dice la mujer.

(Lea también: La carta de Epa Colombia contra decisión de su anterior abogado: "Fue sin autorización" )

Remontándose a lo acontecido en 2019 cuando vandalizó la estación Molinos de Transmilenio, la mujer aseguró que la idea de grabar este polémico video provino de la influencia de algunos amigos que la invitaron a las movilizaciones, con quienes no volvió a hablar desde entonces.

Publicidad

"Yo acepto que cometí ese error y que, de una u otra manera, yo ya lo pagué y que siempre quise arreglar con Tullave Transmilenio (...) Me confié de amigos que ahorita están afuera", dijo la entrevistada por Noticias Caracol, quien hace poco fue visitada por unafamosa presentadora .

Para la empresaria colombiana, quien deberá pagar más de cinco años de prisión intramural, muchas personas han cometido delitos peores que ella y no están en la cárcel. Su error, afirma, consistió en haber aceptado un cargo que considera no haber cometido por un supuesto engaño.

Epa Colombia grabó un video que publicó en sus redes sociales al enterarse de la orden de captura en su contra. Redes sociales

Publicidad

"Me engañaron. Me engañó el fiscal y me engaño el abogado porque ellos supuestamente habían hecho un preacuerdo el cual a mi me engañaron porque fue todo lo contrario. (...) El preacuerdo decía que me quitaban el delito de instigación a delinquir con fines terroristas con el fin de que yo aceptara, entonces yo acepté y el delito nunca lo quitaron (...) Solo la doctora Myriam tuvo un voto a mi favor y dijo 'no tiene fines terroristas' porque yo no estoy amedrantando a nadie", explicó Epa Colombia.



Epa Colombia y la relación con su hija tras entrar a la cárcel

La hija de Epa Colombia, una menor de solo nueve meses de edad, ha sido una de las más afectadas desde que la mujer empezó a pagar su pena. Y es que tal como lo relata Daneidy Barrera, la bebé debe ser amamantada y requiere de su compañía, un proceso que, aunque simple, se ha dificultado estando en la cárcel, pues ha tenido que extraerse leche para que puedan alimentar a su hija.

"Tengo una hija que no veo hace más de 17 días a la que yo le doy pecho y la amamanto. Ella me necesita a mi. (...) Yo tengo una depresión posparto y acá he dicho 'por favor yo tengo depresión posparto' y ha sido un tema muy difícil", dijo la empresaria encarcelada.

(Lea también: Nuevo video de Epa Colombia en la cárcel: le expresó amor a su pareja y reafirmó su fe en Dios )

Asimismo, Epa Colombia manifestó que no veía como una probabilidad la de llevarse a su hija a la cárcel, pues considera que este lugar no es propicio para una menor. "Acá el patio no permite. Acá en este patio consumen dogas y hacen cosas que no deben hacer. Mi hija no tiene que pagar mis errores. (...) Acá adentro no es sano para mi hija", añadió.

Publicidad

De la misma manera, la entrevistada agregó que está buscando hacer talleres con otras privadas de la libertad, pues tiene amplio conocimiento en algunos servicios de peluquería y cuidado del cabello que está dispuesta a transmitir. De hecho, y por la misma línea, Epa Colombia habló sobre el estado de su negocio de queratinas, el cual, según ella, se habría estado viendo afectado desde que entró a la cárcel.

"Mi negocio va mal porque yo soy la imagen, yo soy la figura pública de los productos los cuales sale a promocionar. Yo todos los días los saco a promocionar. (...) Yo soy la cara de ello", dijo Barrera.

Publicidad

Aunque en la entrevista la mujer asegura que acepta su error y que ha trabajado para ser una nueva persona en los últimos seis años, se opone al delito que le imputaron respectivo a la instigación a delinquir con fines terroristas, acudiendo a un mal asesoramiento del abogado que tenía en ese entonces. "Creo en la justicia de Dios que esa sí es poderosa. Me condenó el hombre, más Dios no me ha condenado", fueron las palabras con las que cerró Daneidy Barrera Rojas.

NOTICIAS CARACOL