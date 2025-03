La cruda confesión de la mamá de Sara Sofía a Epa Colombia que hoy la contradice: ¿Qué dijo?

Carolina Galván Cuesta , condenada a 42 años y 6 meses de prisión por la desaparición forzada de la pequeña Sara Sofía Galván, comparte celda con Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia ’. Según Barrera, Galván le habría revelado escalofriantes detalles sobre el caso.

¿Qué pasó con la menor Sara Sofía?

Desde el 15 de enero de 2021, se desconoce el paradero de Sara Sofía Galván, una niña de 23 meses de ojos azules que vivía en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. Desde septiembre de 2020, su tía Xiomara tenía su custodia legal.

(Lea también: Revelan nueva versión sobre la desaparición de Sara Sofía Galván: hablan expertos)

Fue Xiomara quien denunció la desaparición de su sobrina, luego de que su hermana y madre biológica de la menor se la llevara.

Publicidad

Ante la ausencia de cualquier rastro de la pequeñaSara Sofía , se inició una exhaustiva investigación para esclarecer su paradero. Durante la búsqueda, Carolina Galván proporcionó múltiples versiones a las autoridades, lo que dificultó el proceso y generó más interrogantes sobre el caso.

Múltiples hipótesis sobre el caso

En entrevista desde la cárcel El Buen Pastor, Carolina Galván contó a Los Informantes , de Caracol Televisión, en 2024, que es inocente del crimen de su hija y lanzó confusas declaraciones sobre lo sucedido el día de la desaparición.

Publicidad

En un principio, Carolina Galván afirmó que la menor había fallecido y que ella arrojó el cuerpo a un caño. Sin embargo, posteriormente aseguró que la había entregado a una mujer en el sector de Patio Bonito, pero después se retractó y volvió a su versión inicial.

En su testimonio, involucró a Nilson Díaz, padrastro de la niña, quien declaró haber lanzado el cuerpo en un costal al río Tunjuelito. No obstante, tras intensas labores de búsqueda, las autoridades descartaron esta hipótesis al no hallar ningún rastro de la menor.

"El que me tiene que responder a mí qué fue lo que pasó con la niña es ese señor, él tiene que decirme", dijo Carolina, señalando a Nilson Díaz, como el culpable de los hechos.

Por otro lado, la tía de Sara Sofía sostuvo la teoría de que la niña había sido vendida a una red de trata de personas, una versión que fue perdiendo fuerza a medida que avanzaba la investigación.

Publicidad

(Lea también: Caso Sara Sofía Galván: las hipótesis sobre su misteriosa desaparición en Bogotá

Cruda confesión de Carolina Galván

"Hago las oraciones y le digo 'señor, en tus manos entrego a mi hija, a mi única bebé, a mi chiquita, te la entrego a tus manos...Ayúdame a que, si es de tu voluntad, mi hija vuelva'", comentó Carolina Galván, quien aseguró que reza todas las noches por su hija.

Publicidad

Según expertos, la mujer presenta limitaciones cognitivas que le dificultan procesar y comprender la información, lo que le impide asimilar por completo la magnitud de este crimen.

“Quiero demostrar que lo que ocurrió no fue por culpa mía, que la culpa que yo tuve no fue porque yo lo haya permitido. No estaba en condiciones de defenderla, porque mi vida también corría peligro”, aseguró.

Sara Sofía Galván desapareció el 15 de enero de 2021, luego de que su mamá Carolina Galván la fuera a visitar. Noticias Caracol / Los Informantes

Aunque mencionó que falló como madre, insistió en que ella no mató a la niña. “Me mentalicé que esa condena no la voy a pagar, porque para arriba hay un Dios que para abajo ve. Muchas personas, aunque me quieran pisotear y quieran hacerme la vida imposible, el daño no me lo están causando a mí, porque entre más me quieran pisotear y quieran hacerme la vida imposible más bendiciones voy a tener”, dijo.

En medio de la entrevista reveló que ella piensa que “ese man la violó, por eso la desapareció”. Sin embargo, afirmó que ella no vio nada y tampoco encontró rastros de sangre, pero luego concluyó que no está segura si la menor estaba viva el último día que la vio porque “no recuerdo nada”.

Publicidad

Epa Colombia reveló lo que le dijo la mamá de Sara Sofía

Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia', reveló que es vecina de celda en la cárcel El Buen Pastor con Carolina Galván. Cabe recordar que Barrera está condenada a 63 meses de prisión debido a los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

La creadora de contenido contó a revista Semana sus experiencias dentro de la cárcel y habló sobre las personas con quienes comparte sus días tras las rejas.

Publicidad

Uno de los detalles más impactantes que reveló fue que conoció una nueva versión sobre el caso de la pequeña Sara Sofía Galván, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

El paradero de la pequeña Sara Sofía Galván sigue siendo un misterio. Noticias Caracol / Los Informantes

“Estoy viviendo al lado de la del caso de Sara Sofía, con Carolina”, dijo ‘Epa Colombia’, quien también reveló que tiene una vecina que al parecer mató a sus hijos de dos años a golpes.

“Yo no soy quién para juzgarlas, pero escuchar eso me duele demasiado porque como tengo una niña de nueve meses. Digo: ‘¿cómo esto puede estar pasando, Dios?’ Yo no tengo que estar aquí. Me perturba demasiado”, aseguró.

‘Epa Colombia’ mencionó que habla recurrentemente con Carolina Galván y que ella suele hablar mucho sobre lo que ocurrió con su hija.

Publicidad

“Sara Sofía ya no está acá. Ella en medio de sus locuras y sustancias con la persona con quien estaba le hizo cometer un grande error: mataron a la niña”, reveló Daneidy sobre lo que le contó Carolina.

Daneidy Barrera también confesó que Carolina le dijo que "habían quemado" a la niña. Además, agregó que no percibe el menor indicio de arrepentimiento por parte de la madre, a pesar de la gravedad de los hechos y de las múltiples versiones que ha dado sobre la desaparición de su hija.

Publicidad

No obstante, este caso sigue siendo un completo misterio y continúa generando interrogantes. A pesar de los testimonios entregados por los implicados y los esfuerzos de las autoridades por esclarecer los hechos, el paradero de Sara Sofía Galván sigue siendo desconocido, dejando a su familia y a la opinión pública en una dolorosa incertidumbre.