Laura Villamil no se rinde y vuelve a caminar: "Cada día lo toma como si fuera el último"

Luego de dos meses de que Laura Villamil quedara envuelta en llamas, mientras realizaba una coreografía en el restaurante Andrés Carne de Res, y pese al grave estado en el que quedó, hoy la joven bailarina se recupera y los médicos anunciaron que volvió a caminar.

Una imagen compartida por su familia refleja la lucha de Laura, quien sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo y estuvo en condición crítica. La artista volvió a sonreír tras someterse a diferentes cirugías.

A Laura Villamil "las piernas no le respondían": hermano

Tras haber salido de la UCI y despertar del coma inducido en el que estaba, Laura quiso volver a caminar. Fueron varios intentos hasta que por fin logró ponerse de pie y dar sus primeros pasos.

“Mi hermana me decía que lo habían intentado anteriormente, pero no tenía fuerza en sus piernas, no le respondían y no tenía estabilidad”, dijo Santiago Villamil, hermano de Laura, en Noticias Caracol en vivo .

El joven agregó que el 15 de octubre “ella hizo su terapia física, se levantó con ayuda de un caminado y comenzó a andar, dio pasos y se exigió. Ella está enfocada en su recuperación”.

Los médicos de la Fundación Santa Fe quisieron parar, pero Laura deseó continuar caminando y así lo hizo durante cuatro minutos en los pasillos del hospital.

Laura Villamil "se está esforzando y eso nos da fuerza"

“Inicialmente era de la cama a la puerta de la habitación, pero ella dijo que quería caminar y que quería seguir. Ella cada día se está esforzando y lo toma como si fuera el último. Esto a nosotros nos llenó de mucha fuerza y mucha vida”, señaló Santiago Villamil.

La noticia no solo alegró al personal médico sino a la familia de la joven de 28 años, quien vio cómo el pasado 17 de agosto, mientras realizaba una coreografía en la sede de Chía del restaurante Andrés Carne de Res, un compañero, accidentalmente, en medio del show le prendió fuego a su traje.

“La cirugía duró seis horas. Siempre que sale de cirugía, sale maltratada porque ella pierde mucha sangre por el tema de los injertos. Lleva 12 cirugías en este momento”, explicó el hermano de Laura Villamil.

Según la familia de la bailarina, continúan las acciones legales contra el restaurante Andrés Carne de Res, a cuyos representantes ya les han enviado derechos de petición y dos tutelas para responder por la información laboral de la artista.

