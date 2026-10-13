Lluvias en Bogotá este 13 de octubre: siga aquí los más recientes reportes sobre movilidad y clima

Los ciudadanos y visitantes de Bogotá reportan desde varias localidades fuertes lluvias que iniciaron cerca de las 12:00 del mediodía de este martes 13 de octubre. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las precipitaciones ocurren en localidades como Barrios Unidos, Antonio Nariño, Candelaria, Chapinero, Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar.



Desde el Instituto han sido enfáticos de que el fenómeno de El Niño en Colombia no necesariamente implica que no haya lluvias en Bogotá. Los ciudadanos si bien ha evidenciado fuertes precipitaciones y hasta granizadas que han cubierto de blanco a varios sectores de la capital. La temporada de lluvias incluso podría extenderse hasta noviembre. Mientras tanto, las autoridades continúan alerta tanto en Bogotá como en Cundinamarca.

(Para más contexto, puede leer: ¿Por qué está lloviendo tanto en Bogotá en pleno fenómeno de El Niño? Expertos explican)

Y es que en el departamento también han ocurrido emergencias por cuenta de las fuertes lluvias. En la vereda Barital, del municipio de Medina, ocurrió el represamiento de una quebrada que desencadenó una avenida torrencial. Una vivienda resultó afectada. Por otro lado, le municipio de Madrid tuvo inundaciones en varios sectores. Las lluvias ocasionaron que cayera material sobre las vías del municipio de Venecia, durante unas horas, el paso hacia San Antonio, Pandi y Cabrera estuvo bloqueado, pero los organismos ya lograron remover los escombros que obstruían el paso. Se mantiene el monitoreo constante sobre la quebrada La Chorrera por posible incremento del caudal.

1:30 p. m. Así avanzan las lluvias en Bogotá

De acuerdo con el sistema de monitoreo real de las lluvias, las lluvias más fuertes se concentran entre la localidad de Fontibón, Teusaquillo y Barrios Unidos. Las localidades de Suba, Usaquén y Engativá tienen lluvias entre ligeras y moderadas. Sectores de Usme y Ciudad Bolívar registran leves precipitaciones. En Kennedy de momento no hay registro de lluvias. Por ahora hay normalidad en ingreso y salida de vuelos en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

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12:00 p. m Balance de Secretaría de Movilidad

La entidad pidió a los conductores que transiten con precaución, teniendo en cuenta que a esta hora llueve en buena parte de la ciudad. De momento no hay reportes de inundaciones, encharcamientos en corredores viales o caídas de árboles.



#AEstaHora te compartimos el reporte de movilidad del medio día, con el estado de los principales corredores viales y las novedades más importantes en las vías de la ciudad. 🏙️



👉 Infórmate antes de salir, planea tu ruta y llega a tu destino sin contratiempos. 🛣️ 🚗🛵



Muévete… pic.twitter.com/sW94XNRwjn — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) October 13, 2026

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