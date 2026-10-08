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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Por qué está lloviendo tanto en Bogotá en pleno fenómeno de El Niño? Expertos explican

¿Por qué está lloviendo tanto en Bogotá en pleno fenómeno de El Niño? Expertos explican

Idiger desmitificó algunas creencias que tiene la ciudadanía sobre esta temporada seca del año.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Lluvias en Bogotá
¿Seguirá lloviendo en Bogotá?
Getty Images

Desde inicios de octubre, Bogotá ya ha sido escenario de fuertes lluvias y hasta una granizada que cubrió de blanco varios sectores de la ciudad. Para muchos ha sido un escenario poco común evidenciar estas precipitaciones que han ocurrido, especialmente si se tiene en cuenta que Colombia está atravesando el fenómeno de El Niño. Mientras que en otros territorios se secan los cuerpos hídricos, a Bogotá parece sobrarle la lluvia, que ahora hasta despierta a los ciudadanos de la mañana.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

El fenómeno de El Niño es un fenómeno que consiste en la variación del clima, la cual se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico tropical. En tierra, esto se ve reflejado en condiciones secas, cálidas, menos precipitación y un incremento de incendios forestales y desabastecimiento hídrico (tal como pasó durante 2024, cuando los cerros orientales se incendiaron y poco después Bogotá tuvo que entrar en racionamiento por escasez de agua en los embalses que la alimentan). (Lea también: Familia denuncia presunta estafa con agencia de viajes que continúa activa en redes sociales)

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) explica que el hecho de que el país esté en pleno fenómeno de El Niño no implica que no haya lluvias en el territorio. De hecho, para la capital del país se aproxima una segunda temporada de lluvias, por lo que las autoridades recomiendan que esté preparado y bien atento al pronóstico del clima. Lo que sí ocurre cuando está el fenómeno de El Niño es que se reduce la cantidad de lluvias que Bogotá recibe normalmente.

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De hecho, en esta temporada, si bien podría haber altas temperaturas, también podría haber madrugadas mucho más frías. Esto podría aumentar el riesgo de heladas y de que las personas presenten hipotermia y enfermedades respiratorias. (Le puede interesar: ¿Quiere mejorar su casa? Mujeres en Bogotá que podrían postularse a nueva convocatoria: requisitos)

¿Cuándo va a llover más durante 2026 en Bogotá? Aliste la sombrilla

El Idiger advierte que en octubre y parte de noviembre habrá condiciones adversas para los bogotanos, como:

  • Lloviznas.
  • Fuertes vientos.
  • Granizadas.

Por eso, la entidad advierte a los bogotanos que, por más que los ciudadanos y visitantes perciban altas temperaturas y un fuerte sol, el clima podría variar a lo largo de la jornada y terminar como una fuerte lluvia. Un claro ejemplo fue la jornada de este lunes 5 de octubre, cuando la ciudad alcanzó una temperatura máxima de 24 grados centígrados y la tarde terminó con una lluvia y granizada para recordar por su potencia.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
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