Maltrato animal en Cajicá: ¿qué pasará con el perrito que fue brutalmente golpeado por un hombre?

Los habitantes de Cajicá están conmocionados por el caso de maltrato animal que se conoció en este municipio de Cundinamarca en las últimas horas. En video quedó evidenciado cómo un hombre pateó y golpeó en varias ocasiones a un perrito.

En el clip que se compartió en redes sociales, se ve que el sujeto agrede al animal en el balcón de un apartamento del Conjunto Residencial Aliso, ubicado en la calle 16 #6.

"Este salvaje fue grabado ayer mientras maltrataba brutalmente a este pobre perrito. Por favor, @PoliciaCmarca, urge rescatar al perrito de este bárbaro antes de que lo mate", escribió en sus redes sociales la plataforma Alto, la cual denuncia hechos de violencia animal.

Luego de que se viralizó la denuncia, las autoridades de Cajicá, en la tarde del martes, se dirigieron hasta el lugar para rescatar al perrito, llamado 'Jack'. También, identificaron al presunto agresor.

¿Qué va a pasar con el perrito agredido?

La alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome Rincón, indicó a través de un video que, "gracias a la oportuna información de la comunidad" se logró el rescate de 'Jack', quien por el momento se encuentra bajo la supervisión de la Secretaría de Ambiente del municipio.

"Ya fue llevado al médico, se le ha revisado el estado de salud, encontrando desafortunadamente deshidratación, los golpes que tiene en su cuerpo, las magulladuras y ese maltrato que ha sufrido por largo tiempo", indicó Jácome en el clip.

La mandataria local recalcó que "no va a permitir" que en Cajicá se vuelvan a presentar casos similares. "Les estamos diciendo: Quien tenga un animal, que sea responsable de sus actos, porque si no, estaremos con el ojo, no solamente de la administración municipal, sino de la comunidad", dijo.

Finalmente, agregó que esperan "que las autoridades hagan lo pertinente" y se judicialice al agresor. Por el momento, 'Jack' se quedará con las autoridades municipales para monitorear su estado de salud.

Según el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, del Partido Alianza Verde, los casos han crecido en 55% a nivel nacional y, con corte a 13 de noviembre, las autoridades ya registran 1.878 casos, que es el mayor número de reportes registrados en el país. Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá son los departamentos con mayor número de casos.

Alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome Rincón. Alcaldía de Cajicá

Aprobada en Senado nueva ley para endurecer castigos contra el maltrato animal

A finales de octubre, la plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate la Ley Ángel, que busca combatir el maltrato animal en el país. Ahora debe pasar a estudio de la Cámara de Representantes, para la aprobación en tercer y cuarto debate y así comience a implementarse.

Según el senador Ariel Ávila, esta iniciativa busca la articulación de la legislación para darle coherencia al tema, pues las sanciones por este tipo de maltrato estaban "dispersas" en varias leyes, como el Código de Policía y la Ley 84 de 1989.

En esto coincidió la senadora Andrea Padilla, quien afirmó: "En muchos casos, por ejemplo, los inspectores de policía tienen varias normas para aplicar, normas con muchos matices a su vez, por lo que al momento de hacerlo se generan fallas en los procesos, y los más perjudicados terminan siendo los animales".

En ese sentido, la ley también tiene como objetivo promover un programa de prevención y de capacitación a los funcionarios que se encargarán de las sanciones para quienes cometan delitos de maltrato animal.

“Busca crear el paso a paso para resolver estos temas, la primera instancia con el inspector de policía, la segunda instancia el que delegue el alcalde, pero darle una coherencia porque a hoy no se sabía cómo tramitar esto”, afirmó Ávila.