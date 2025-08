Marca Khala Design elimina redes sociales tras escándalo por agresión en aeropuerto El Dorado

Luego del video que circuló ampliamente en redes sociales mostrando una agresión en plena sala de espera del Aeropuerto El Dorado, una marca de diseño colombiana quedó en el centro de la polémica. El responsable del ataque, Héctor Fabio Santacruz Marulanda, fue identificado por varios internautas como una figura vinculada a Khala Design, una empresa nacional dedicada a la producción de bolsos y calzado de cuero para mujer.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque el hecho ocurrió por fuera de cualquier contexto laboral, el vínculo entre el agresor y la marca generó una ola de críticas que hoy pone en jaque la reputación del emprendimiento. En respuesta a la crisis, Khala Design tomó una decisión drástica: desapareció de las redes sociales. Tanto su perfil en Instagram como su página en Facebook fueron desactivados sin previo aviso, apenas días después del incidente.

Hasta ese momento, la empresa había emitido un breve comunicado condenando lo sucedido y desmarcándose de las acciones de Santacruz. Sin embargo, fue Carolina Bautista Loaiza, esposa del agresor y también vinculada al negocio, quien asumió una postura más directa. En un video publicado en las redes de la marca, reconoció el impacto del hecho sobre el proyecto que han construido durante años y expresó su rechazo frente a lo ocurrido:

Publicidad

“Aunque esto no ocurrió dentro de la empresa, sabemos que existe una conexión y no lo vamos a ignorar”, afirmó. “Lo condeno profundamente porque creo en el respeto, en los límites y en las consecuencias de los actos”. Pese al silencio en redes sociales, la tienda en línea de Khala Design permanece activa. El sitio web sigue disponible para compras, aunque los botones de acceso a plataformas sociales fueron eliminados. No está claro si la desaparición digital de la marca es una medida temporal o si se trata de una salida definitiva.



La agresión a la mujer por una silla

Las versiones del caso indican que el sujeto, posteriormente identificado como Héctor Favio Santacruz Marulanda, le exigió a una pasajera que se levantara de la silla que ocupaba, argumentando que allí debía sentarse su esposa. Ante la negativa de la mujer, la discusión escaló hasta convertirse en una agresión física que dejó a la víctima con lesiones visibles en el rostro.

En las imágenes se observa cómo el agresor arremete contra la mujer y, segundos después, varios viajeros intentan intervenir en el hecho para golpear al agresor, mientras su esposa, vestida con una camiseta y pantaloneta clara, intenta interponerse para evitar que la confrontación se intensifique.

Publicidad

Al percatarse de la situación, la Policía Aeroportuaria llega al lugar y detiene al agresor, quien fue trasladado a la URI de Engativá junto a la víctima. La mujer, que quedó con heridas visibles en el rostro y recibió una incapacidad médica de cinco días, presentó una denuncia por lesiones personales y se confirmó que el caso fue consignado bajo el delito de violencia de género.

NOTICIAS CARACOL