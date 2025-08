Cristina Hurtado llegó a Caracol Televisión y será presentadora de este programa: "Estoy muy feliz"

La visita de Cristina Hurtado este lunes, 4 de agosto de 2025, a Día a Día, programa de Caracol Televisión, provocó un revuelo. La modelo y presentadora llegó con una gran noticia que sorprendió a los televidentes del matutino: será la cara de la nueva temporada de A Otro Nivel.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El anuncio se produjo de una manera inusualmente misteriosa, en un ambiente de expectativa que mantuvo a la audiencia y a sus propios compañeros de set al borde de sus asientos. Durante una emisión, el ambiente se llenó de curiosidad cuando se observó a Cristina con un "diploma" en la mano. Los presentadores, al parecer, no tenían idea de lo que estaba sucediendo.



Cristina Hurtado es la nueva presentadora de A Otro Nivel

La tensión se disipó cuando Cristina, con una sonrisa radiante, finalmente soltó la bomba: "Firmé, firmé". Ante la insistencia de sus colegas, reveló el gran secreto: "acabo de firmar mi contrato como presentadora, nueva presentadora de A Otro Nivel". La reacción fue instantánea y eufórica, con Carlos Calero exclamando: "Ay, no. Cris, no, ven acá, te tenemos que dar un abrazo. Bienvenida a la familia Caracol". La bienvenida fue tan cálida que incluso se bromeó con la idea de que en Caracol "el que llega nunca se va".

La firma, según lo especificado en el mismo anuncio, no solo confirmó la llegada de Cristina Hurtado a la familia Caracol, sino que también destapó la siguiente bomba: la próxima temporada de A Otro Nivel. Este doble anuncio generó una euforia colectiva y consolidó la magnitud de la noticia.

Publicidad

La emoción de Cristina Hurtado no era solo profesional, sino profundamente personal. La presentadora confesó que la expectativa le había robado el sueño: "O sea, de verdad, yo llevo como tres noches sin dormir bien", aunque con una sonrisa añadió que "anoche ya dormí", una clara señal del alivio y la felicidad que sentía. "Ya mañana voy a ir por primera vez a día. Voy a ir por primera vez a Caracol. Soy Talento Caracol, ya lo puedo decir oficialmente", expresó, evidenciando la magnitud de este paso en su carrera.



"Estar aquí en esta casa con ustedes es maravilloso": Cristina Hurtado

"Me siento superacogida. Ustedes son personas demasiado lindas. Todas estas personas que nos acompañan, de verdad, qué calidez, qué hermosura. A todos los respeto, los admiro mucho. Estar aquí en esta casa con ustedes es maravilloso", afirmó Hurtado, sintiendo que había llegado a un lugar donde era verdaderamente valorada. "Me siento muy bien, me siento muy feliz, me siento acogida, pero acogida con el corazón, desde el alma, desde la sinceridad. Se siente que es una casa que me quiere tener, que me valora y eso no tiene precio", expresó la presentadora.

La elección de A Otro Nivel no es casual. Cristina Hurtado expresó su profunda conexión con la esencia del programa, que va más allá del mero entretenimiento. "Me encanta que yo haga parte a partir de ahora de un programa que entretiene, de un programa lleno de valores, de un programa que realiza sueños, que cambia vidas. Eso me hace muy feliz". Catalina Gómez, otra de las presentadoras de Día a Día, reforzó este sentimiento, destacando que en estos programas de talento se "tocan tantos corazones, cómo se cambian tantas vidas y lo vas a vivir ahí de cerquita en carne propia y va a ser una experiencia demasiado linda".

Publicidad

El programa, además, tiene un significado especial para ella al ser un formato colombiano, "de nosotros, de Caracol, de nosotros". La presentadora reconoce el inmenso talento musical que hay en Colombia y la dificultad que enfrentan los artistas para darse a conocer. "El esfuerzo que tiene que hacer cada persona como para hacerse conocer. Con tanto talento, porque es que en Colombia tenemos demasiado talento".

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL