Nuevo video de caso de agresión a pasajera en aeropuerto El Dorado: así detuvieron al implicado

La indignación por el caso de violencia contra una mujer, ocurrido el pasado 27 de julio en una sala de espera del aeropuerto El Dorado de Bogotá no cesa. El hecho se conoció por medio de videos publicados por testigos en las redes sociales y ha sido ampliamente difundido y repudiado por la ciudadanía. En las últimas horas, se conocieron nuevas imágenes de lo sucedido tras el ataque.

Según testigos presenciales y los primeros reportes de las autoridades, el agresor, posteriormente identificado como Héctor Favio Santacruz Marulanda, le pidió a una mujer que se retirara de la silla en la que estaba sentada, alegando que necesitaba estar junto a su esposa. Ante la negativa de la pasajera, el hombre elevó el tono y, en cuestión de segundos, pasó de las palabras a la violencia física.

El sujeto, como quedó registrado en videos de varios pasajeros que registraban lo sucedido, golpeó a la mujer en el rostro y esto generó una reacción inmediata entre los viajeros que estaban cerca. Algunos intervinieron para defender a la víctima.

En medio de la controversia, Carolina, la esposa del señalado agresor, se pronunció días después a través de un video difundido en la cuenta de Instagram de Khala, una marca de ropa con sede en Armenia, Quindío. En su mensaje, dejó claro que no aprueba la conducta de su esposo: “No lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazo desde lo más profundo. Él asumirá las consecuencias de lo que hizo”.



El nuevo video del momento de la detención

Mientras la indignación y el rechazo crece desde distintos sectores de la opinión pública, recientemente se conoció un video del momento exacto en el que agentes de la Policía Aeroportuaria retiran de la sala de espera de El Dorado a Santacruz Marulanda. Se escuchan gritos e insultos de personas que rechazan la brutal agresión que presenciaron.

El clip da cuenta de un ambiente tenso en el que algunos pasajeros aún intentaban acercarse al hombre, quien lucía una camiseta tipo polo y una bermuda de mezclilla, para reclamarle por lo sucedido mientras era escoltado por uniformados. “¡Cobarde!”, “¡Agresor!”, “¡Qué vergüenza!”, gritaban algunos presentes.

Aunque la esposa del hombre intentó protegerlo e incluso intercedió para evitar una confrontación mayor con los testigos, el clima en la sala de El Dorado era de repudio total.

Tras ser retirado por la Policía Aeroportuaria, Santacruz fue trasladado a la URI de Engativá, en el occidente de Bogotá, donde se formalizó una denuncia por lesiones personales. La víctima, quien presentaba heridas visibles en el rostro, recibió una incapacidad médica de cinco días por la agresión sufrida. La Fiscalía judicializó el caso bajo el delito de violencia de género y anunció que será evaluado en una audiencia de conciliación en los próximos días.

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Turismo (IDT), emitió un comunicado en el que señalaba que “rechazamos de manera tajante la agresión cometida por un turista contra una mujer en una de las salas de espera del aeropuerto El Dorado. Este hecho de violencia física y simbólica no solo vulnera los derechos de una ciudadana, sino que atenta contra los principios fundamentales de nuestra ciudad: el respeto, la equidad y la garantía plena de los derechos de las mujeres”.



¿Quién es Héctor Favio Santacruz Marulanda?

Según su perfil profesional en LinkedIn, Héctor Favio Santacruz Marulanda es egresado del programa de Administración de Empresas de la Universidad del Valle y tiene una maestría en Finanzas Cuantitativas de la Universidad Icesi.

Ha trabajado como gerente en varias empresas reconocidas, entre ellas un banco y una distribuidora de productos de consumo masivo con presencia en más de 20 departamentos del país. Desde 2018, está vinculado a la sede de dicha empresa en Cali, ciudad donde reside.