Comentario machista del presidente de ETB genera indignación: "La ETB es como una madre soltera"

Durante un debate de control político sobre el funcionamiento de la ETB, que tuvo lugar este domingo en el Concejo de Bogotá, se presentó un hecho que causó indignación entre las personas presentes. En su intervención, Diego Molano, presidente de esa compañía, lanzó una afirmación machista en la que comparó la gestión de la ETB con las madres solteras. Lo hizo cuando hablaba de cómo cada cuatro años, con el cambio de administración Distrital, en la empresa de telecomunicaciones no se seguía con el trabajo de la gestión anterior para superar la crisis financiera.

Molano afirmó: "La ETB es como una madre soltera. La madre soltera cada cuatro años se levanta un novio diferente y los hijos dicen: 'Llegó el nuevo padrastro'. Y cada cuatro años con un padrastro diferente y cada padrastro quiere hacer cosas diferentes".

Esa declaración fue rechazada de inmediato por varias de las cabildantes presentes, entre ellas Donka Atanassova, una de las citantes del debate. "El país con más índice de madres solteras, lo cual no ha sido un capricho porque la gente quiere cambiar de novio sino que es un resultado del contexto social, económico, político, la violencia, el conflicto armado, el desplazamiento, la muerte, más de ocho millones de víctimas en este país. Creo que es un poco irresponsable y grosero decir esto", afirmó la concejal, quien le exigió a Molano una disculpa pública por su comentario y le pidió responder ante el Concejo por la crisis que atraviesa la ETB.

En sus redes sociales también se pronunció la concejal Heidy Sánchez, quien escribió: "Las mujeres con jefatura de hogar lo son, en la mayoría de los casos, porque padres irresponsables decidieron no hacerse cargo. Son mujeres que enfrentan peores condiciones de pobreza e incluso pobreza extrema". Y le manifestó a Molano que "las disculpas se las debe a todas esas mujeres que solas, han sacado y sacan a sus hijos adelante, enfrentándose a infinidad de obstáculos, para poder trabajar y cuidar, al mismo tiempo".

Por su parte, María Victoria Vargas, otra concejal de Bogotá, señaló que las afirmaciones de Molano "no solo son graves por venir de un alto funcionario del Distrito, que por su jerarquía, tiene mayores responsabilidades en cuanto al respeto de los derechos de las mujeres, sino porque contribuyen a generalizar estereotipos que llevan a justificar las discriminaciones de las que históricamente hemos sido víctimas". A ese llamado se sumó la cabildante Quena Ribadeneira, quien afirmó que "estas mujeres no necesitan padrastros ni ‘novios’ cada cuatro años: son las responsables reales del sustento familiar en condiciones estructurales de desigualdad. Por tanto, frivolizar con sus experiencias reafirma una cultura de violencia simbólica que debo rechazar".

En un pronunciamiento, la organización de incidencia política e innovación política feminista Artemisas señaló, por su parte, que en Colombia -citando cifras del Dane de 2024- el 40,7% de los hogares tiene jefatura femenina. "No porque “les encante” criar solas, sino porque muchos hombres desaparecen más rápido que la señal en ciertas operadoras", afirmaron desde esa organización, al tiempo que agregaron: "No podemos normalizar que, en el marco de debates públicos cruciales para la ciudad, se use el machismo como recurso retórico. Exigimos que quienes dirigen empresas públicas tengan la altura, el respeto y el enfoque de género necesario para representar a toda la ciudadanía".



La disculpa de Diego Molano

Durante el debate de control político, Molano pidió perdón y se retractó de su comentario machista, pues este causó una reacción de rechazo inmediata. El presidente de la ETB afirmó: "Yo tengo también mi familia, muchas madres cabeza de familia que yo admiro y ayudo. Y retiro mis palabras y presento mis disculpas por el comentario". Más tarde, en sus redes sociales Molano extendió su disculpa. "Quiero reiterar mis disculpas por el símil que utilice hoy en mi presentación en el Concejo. Quiero expresar con total claridad que las madres solteras tienen todo mi respeto y admiración. Ellas representan un ejemplo de fortaleza, resiliencia y compromiso inquebrantable con sus familias y con nuestro país. Por eso, estoy trabajando de la mano con ellas para ofrecer soluciones digitales que les permitan cerrar brechas sociales", afirmó.

También se disculpó el secretario General del Concejo, Miguel Silva, quien se encontraba en el recinto. "Nos disculparemos todas las veces que sea necesario, porque para superar el machismo es necesario repetir una y otra vez en la vida cotidiana y en la vida pública. Perdón", escribió el funcionario en su cuenta de X.

Desde el Distrito se pronunció en redes sociales Gustavo Quintero, secretario distrital de Gobierno, quien rechazó la declaración de Molano: "Esta administración es profundamente respetuosa con todas las personas que habitan la ciudad, bajo ningún contexto es aceptable usar ejemplos como el de hoy en el recinto del Concejo".

En el debate de este domingo la concejal Atanassova denunció que la ETB "puede estar siendo desmontada desde adentro a causa de decisiones internas que buscan debilitarla". La comunidad también participó y expresó su inconformidad con políticas que, según denuncian, se han implementado para acabar la empresa desde adentro, además rechazaron el despido de cerca de 1.000 trabajadores.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL