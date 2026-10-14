Multas de tránsito en Bogotá tendrán descuento del 60% en intereses: ¿hasta cuándo aplica?

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá anunció un beneficio para las personas que tienen deudas pendientes relacionadas con multas de tránsito y otras obligaciones a cargo de la entidad. La medida permite obtener un descuento del 60% sobre los intereses acumulados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y se realice el pago dentro del plazo previsto. La alternativa está dirigida a quienes tengan obligaciones que hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2024. En estos casos, los beneficiarios deberán cancelar el 100% del capital adeudado, mientras que solo tendrán que pagar el 40% de los intereses generados.

El plazo para acogerse a esta medida estará habilitado hasta el 21 de diciembre de 2026. Por eso, quienes tengan comparendos u otras obligaciones pendientes pueden consultar su situación ante la entidad y verificar si cumplen los requisitos para acceder al descuento. De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), más de 700.000 deudores en Bogotá podrían beneficiarse de esta iniciativa. Sin embargo, no todas las obligaciones están cobijadas por la medida, por lo que es necesario revisar las condiciones antes de realizar el pago.



¿Qué deudas tienen descuento del 60 % en Bogotá?

El beneficio contempla diferentes obligaciones pendientes con la Secretaría Distrital de Movilidad, siempre que hayan entrado en mora antes de la fecha establecida. Entre las deudas que pueden acogerse a esta medida se encuentran:



Multas por infracciones de tránsito: comparendos impuestos por incumplir las normas que regulan la circulación de vehículos y otros actores viales.

comparendos impuestos por incumplir las normas que regulan la circulación de vehículos y otros actores viales. Sanciones relacionadas con el transporte: obligaciones derivadas de infracciones a las disposiciones que regulan esta actividad.

obligaciones derivadas de infracciones a las disposiciones que regulan esta actividad. Declaratorias de abandono: deudas asociadas a procesos en los que se ha declarado el abandono de vehículos, según las condiciones aplicables.

deudas asociadas a procesos en los que se ha declarado el abandono de vehículos, según las condiciones aplicables. Acuerdos de pago vigentes: obligaciones que se encuentren dentro de acuerdos suscritos con la entidad y que cumplan los requisitos de la medida.

La fecha de corte es uno de los puntos principales para determinar si una persona puede acceder al descuento. La obligación debe haber entrado en mora antes del 30 de junio de 2024; por tanto, no basta con tener una multa pendiente para recibir automáticamente el beneficio. La recomendación es consultar el estado de cuenta en los canales oficiales de Movilidad y revisar el valor liquidado antes de efectuar cualquier transacción. "Invitamos a los conductores que cumplen las condiciones para acceder a este beneficio y aprovechar esta oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones. El plazo va hasta el 21 de diciembre de 2026 para hacerlo y aprovechar este alivio", indicó la secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz.



¿Cómo consultar si puede acceder al descuento?

Los ciudadanos pueden verificar si tienen deudas pendientes y revisar el valor que deben pagar a través de los canales digitales habilitados por la Secretaría Distrital de Movilidad. Para hacer la consulta, deben seguir estos pasos:



Ingresar al portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad: www.movilidadbogota.gov.co. También pueden acceder mediante la plataforma Mi Movilidad a un clic. Buscar y seleccionar la opción "Consulta Comparendos". Ingresar el tipo y número de documento de identidad o la placa del vehículo, según corresponda. Revisar las obligaciones registradas a nombre del ciudadano o relacionadas con el vehículo. Verificar si aparece aplicado el beneficio y consultar el valor final que debe cancelar. Elegir el medio de pago disponible y completar el proceso dentro del plazo establecido.

Antes de pagar, es importante comprobar que el valor corresponda a la obligación consultada y que el descuento se encuentre reflejado en la liquidación, cuando corresponda.



¿Dónde se puede pagar una multa con el descuento?

Una vez verificada la deuda, los ciudadanos cuentan con alternativas para efectuar el pago. Según la información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad, es posible realizar la transacción por internet o utilizar los volantes de pago para cancelar presencialmente. Estas son las opciones informadas por la entidad:



Pago en línea: mediante PSE, desde los canales digitales oficiales habilitados.

mediante PSE, desde los canales digitales oficiales habilitados. Pago en bancos: con el volante correspondiente, a través de sucursales de Banco de Occidente o Banco Caja Social.

con el volante correspondiente, a través de sucursales de Banco de Occidente o Banco Caja Social. Corresponsales bancarios autorizados: entre los establecimientos mencionados se encuentran Grupo Éxito, Efecty, Punto Red, Oxxo, Farmatodo, Súper Giros, Punto de Pago y Gana.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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