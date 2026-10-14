“No iba a arriesgar la salud de los jugadores”: presidente de Dimayor sobre El Campín

El partido entre Millonarios y Once Caldas fue cancelado el martes 13 de octubre, cuando faltaban entre 15 y 20 minutos para el inicio programado en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La decisión se tomó luego de que los árbitros y comisarios de la Dimayor revisaran el terreno de juego tras retirar las cubiertas de protección contra la lluvia. Durante la inspección, constataron que los bloques de césped trasplantados no estaban adheridos al suelo y se levantaban al paso de los deportistas.

La hinchada presente en las graderías manifestaron inconformidad por el momento del anuncio. De acuerdo con las declaraciones de los mismos, la verificación del terreno debió realizarse con horas de anticipación para evitar desplazamientos, gastos en transporte y cobros de parqueadero.



La evaluación de Dimayor sobre la administración del terreno

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, explicó en Noticias Caracol que la entidad realizó acompañamiento y seguimiento durante los últimos dos años, con observaciones sobre el estado de la cancha. Según el dirigente, la inspección final no pudo llevarse a cabo durante la mañana porque el césped permaneció cubierto con lonas para protegerlo de las lluvias.

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Una vez retiradas las lonas, la comisión registró imágenes de las capas de césped sueltas para sustentar la decisión de suspender el partido y evitar posibles lesiones en los futbolistas. “Nosotros mismos grabamos para tener el sustento y tomar la decisión, porque los encargados del manejo de la cancha, que es Sencia, insistían hasta el último minuto en que se podía realizar el partido, y yo no iba a arriesgar la salud de los jugadores en una cancha que no estaba en condiciones”, afirmó Zuluaga.



Desde la entidad rectora del fútbol profesional se aclaró que Dimayor no posee potestad contractual sobre la firma concesionaria Sencia, debido a que los contratos de arrendamiento se suscriben entre el distrito, los clubes y el operador privado. "Nosotros hubieramos querido inmediatamente se terminó el concierto tomar la cancha, pero nosotros no podemos hacerlo", dice el presidente.



La falta de entrega del escenario con margen de tiempo impide efectuar revisiones oportunas. Asimismo, la entidad señaló la probabilidad de suspender el partido posterior entre Independiente Santa Fe y Jaguares debido a las condiciones de la superficie.



Modificaciones en costos, servicios y calendario deportivo

La dirigencia de la Dimayor detalló aspectos que afectan la operación de los clubes locales:



Programación de eventos: se registran siete presentaciones musicales en el estadio hasta el mes de diciembre, coincidiendo con las fases finales del torneo nacional.

Incremento en alquileres: los equipos registran aumentos en los costos de arrendamiento del escenario.

Reducción de áreas de servicio: se retiró a los clubes la administración de las cafeterías e incluso el acceso a palcos para las directivas.

La postura oficial de la empresa Sencia sobre la cancelación

Frente a las decisiones de las autoridades y las reacciones de los asistentes, la empresa Sencia emitió un comunicado de prensa con fecha del 14 de octubre de 2026 para presentar sus aclaraciones.

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En el documento, la firma concesionaria declaró que "lamenta esta situación y ofrece disculpas a los hinchas y a la afición por los inconvenientes que la cancelación del encuentro haya podido ocasionar". De igual forma, la administración del estadio afirmó que "los partidos de fútbol y los aficionados son una prioridad en el Estadio", razón por la cual sostuvo que "se adoptarán las medidas para responder a quienes asistieron al Estadio ayer en la noche".

Respecto a la relación con los organismos y equipos, la compañía manifestó que "el fútbol es y seguirá siendo una prioridad para Sencia". En esa línea, el operador prometió que "a partir de hoy, continuaremos y reforzaremos el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para la realización de los partidos de fútbol en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá".

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Sobre las intervenciones realizadas en el campo antes del juego, la empresa explicó que "con posterioridad al último concierto se trabajó arduamente, buscando que las condiciones estuvieran dadas para la realización del partido buscando siempre la seguridad de los jugadores y los aficionados". Sin embargo, el concesionario señaló que "entiende, acepta y acata las decisiones de las autoridades en este sentido" y agregó que "en complemento a los trabajos que se vienen realizando, se atenderán los requerimientos adicionales que formulen las autoridades competentes en relación con el mantenimiento de la gramilla del Estadio Nemesio Camacho".



Investigaciones administrativas y origen del césped trasplantado

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) revisar, a través de la interventoría, si la empresa administradora cumplió con el contrato y evaluar la posibilidad de imponer multas o aplicar cláusulas penales.

Por su parte, la dirección del IDRD explicó el origen del material vegetal utilizado. La entidad suscribió un acuerdo de aprovechamiento por valor de 44 millones de pesos con la empresa Equiver. El convenio incluyó la adecuación de tres canchas en el Parque La Florida que no estaban en uso. De uno de esos terrenos se extrajo el césped trasplantado a El Campín tras la presentación del grupo musical BTS.

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Aunque los ensayos de rodamiento, rebote del balón y torsión arrojaron indicadores acordes con el manual operativo, el césped no logró la fijación necesaria con la capa inferior antes del inicio del compromiso deportivo.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO