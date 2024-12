¿Qué pasará con el pico y placa solidario y para carros híbridos en Bogotá? Galán respondió

Luego de que la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que para finales de este 2024 e inicios de 2025 se mantendrá la medida de pico y placa en la capital , el alcalde Carlos Fernando Galán habló en Noticias Caracol en vivo sobre esta decisión, el pico y placa solidario y el futuro de los carros híbridos en la ciudad.

El mandatario mayor recalcó que este no es el primer año en que no se levanta la medida de pico y placa para diciembre, pues “en 2023 no se levantó, en 2022 no se levantó, se mantuvo el pico y placa”.

Tras evaluar si levantar o no la medida, se tuvo en consideración que “lo que está pasando ahorita en Bogotá no había pasado casi nunca. Tenemos 1.196 frentes de obra abiertos en este momento. Cuando nosotros llegamos había cerca de 60 kilómetros de vías cerrados por cuenta de las obras, hoy hay más de 100 kilómetros y eso está creciendo”.

La gran cantidad de obras simultáneas que se están realizando en Bogotá “nos reducen la posibilidad, eventualmente, de abrir o eliminar la restricción temporalmente porque entonces la ciudad, obviamente, se colapsa ”, recalcó el alcalde Galán. Añadió que, en medio de la época decembrina “uno quisiera dar un respiro, pero eso termina afectando a mucha gente”.

¿Tendrán pico y placa los carros híbridos en Bogotá?

El alcalde Carlos Fernando Galán reveló que, para el 2025, se mantendrá la excepción de pico y placa para los carros híbridos y eléctricos en Bogotá. Subrayó que esta decisión “quedó en el Plan de Desarrollo de Bogotá. A futuro la ciudad tiene que pensar, eventualmente, que se le pueda dar, tal vez, una excepción de pico y placa a los vehículos realmente híbridos porque hay unos que realmente no son híbridos, pero esta regulación de determinar cuál es realmente híbrido o no es un tema del Gobierno nacional, no nuestro. Por ahora, lo que dice la norma es que el híbrido no tiene pico y placa”.

¿Qué pasará con el pico y placa solidario en Bogotá?

El alcalde de la capital colombiana indicó que el pico y placa solidario “lo mantenemos como está. Es una fuente importante de recursos, nos ayuda para el sistema de transporte, que tenemos que mejorar la calidad del servicio de sistema de transporte”. Gracias a esta medida, anualmente, Bogotá recibe 420.000 millones de pesos.

