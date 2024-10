Segunda línea del metro de Bogotá no estaría lista en 2032: salen dos empresas de la licitación

La empresa Metro de Bogotá anunció la salida de dos de las cuatro empresas que hacían parte del proceso licitatorio para la construcción de la segunda línea del sistema de transporte, lo que provocará demoras en la entrega de la obra, que estaba programada para 2032.

¿Cuándo se adjudicará la licitación de la segunda línea del metro de Bogotá?

Leonidas Narvaez, gerente de la empresa, indicó que esto se hará en abril de 2025. “Se pretendía haber adjudicado en el primer mes de enero de este año el proceso de la línea 2 y todo este trámite nos ha tomado más meses. En el tiempo real constituye un retraso en la programación, no podemos manifestar que no. Es un retraso que no depende de la empresa Metro, no podíamos resolver más rápido de lo que pudimos hacerlo. En el conflicto de interés había que dar las debidas garantías y participación a las empresas que estaban involucradas”, indicó en una rueda de prensa.

Las dos empresas que salieron del proceso son: APCA 1, Metro Línea 2 Bogotá, conformado por Mota Engil Colombia SAS con el 66% y CRRC (Hong Kong) Co Limited Sucursal Colombia con el 34%; APCA 2, Metro Línea 2, integrada por China Harbour Engineering Company Limited (75%) y Xi'an Rail Transportation Group Company Limited (25%).

Las que continúan en la licitación son: APCA 3, Bogotá Metro 2, conformada por China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd. (75%) y China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. (25%); APCA 4, Unión L2 Bogotá Metro Rail conformada por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II SAS (40%), CAF Investment Projects S.A. (20%) y Acciona Concesiones S.L. (40%).

El retraso se produjo luego de que el APCA 4 citara un posible conflicto de interés entre las APCAS 1, 2 y 3. “La EMB (Empresa Metro de Bogotá) y la Banca Multilateral evaluaron los hechos objeto de la protesta y establecieron que de acuerdo con el Manual de Adquisiciones del BID y el Documento de Precalificación existe un conflicto de interés entre el APCA 1 y el APCA 2”, señaló el organismo distrital.

Con esto, se recibirán ofertas hasta el 20 de diciembre de 2024 y se espera adjudicar, el 24 de abril de 2025, la segunda línea del metro de Bogotá, que ya no estaría lista para 2032 sino para 2033. Esta es subterránea y va desde Chapinero hasta Suba.

Retrasos en otras obras de Bogotá

En otros temas de movilidad, en la calle 127 con avenida Boyacá, donde se levanta un puente de más de 250 metros, se han suspendido temporalmente los trabajos porque una de las empresas del consorcio “nos dejó abandonados. Tenía la responsabilidad de hacer “455 vías en seis localidades, no lo logró. Solo hizo 130 vías”, explicó Orlando Molano, director del IDU, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Así se ve la obra de la calle 127 con avenida Boyacá - Noticias Caracol

Agregó que espera retomar las labores en ese punto de Bogotá en aproximadamente diez días.

Molano también se refirió al avance en los trabajos de la calle 100 con avenida Suba, donde se ha avanzado en 49% de la construcción. Sin embargo, admitió que “hemos notado baja ejecución en los últimos días, hemos requerido ya al contratista”. Se supone que la obra debe entregarse en 2025.

Panorámica de la calle 100 con avenida Suba - Noticias Caracol

Prometió que habrá obras que sí se entregarán para 2024, como “la calle 170, la calle 183, la Caracas sur, Los Periodistas, Canal Córdoba, la autopista Norte vamos a entregar los andenes”.