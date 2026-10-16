"Tiró a matarnos": conductor de aplicación intentó embestir a una familia con niños en Bogotá

Las autoridades de Bogotá están buscando a un conductor de servicio por aplicación que protagonizó un grave hecho de intolerancia en el barrio Galerías, ubicado en la localidad de Teusaquillo, donde intentó embestir con su vehículo a una pareja y a sus hijos menores de edad. El alarmante caso quedó registrado en grabaciones de seguridad que dan cuenta del nivel de descontrol y peligro al que estuvo expuesta la familia.



Así ocurrió hecho de intolerancia en Bogotá

Los hechos ocurrieron cerca de las 2:00 de la mañana, momento en que las víctimas se disponían a regresar a su hogar tras una extensa jornada de trabajo. El afectado principal, propietario de un local de comidas del sector, solicitó un automóvil por medio de una plataforma digital para garantizar el transporte de su esposa y de sus pequeños hijos.

Sin embargo, mientras la madre acomodaba a los niños dentro del carro y el comerciante se quedó asegurando su negocio, la actitud del conductor cambió de manera radical. Jhonatan Sosa, el propietario del restaurante, contó a El Ojo de la Noche de Noticias Caracol que el conductor hizo bajar a su familia del carro y le avisó que ya no los iba a llevar a su casa porque "le salió un mejor servicio".

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Al escuchar la negativa, el padre de familia intentó mediar para no quedar desamparados en la calle a esa hora y le ofreció al conductor pagar el excedente. "Colabóreme porque son las 2 de la mañana y los niños están cansados, están con sueño", le dijo, pero el conductor no accedió a llevarlos y aceleró bruscamente el vehículo. En medio de la frustración por la reacción del conductor, Sosa alcanzó a darle una patada a una de las llantas del automotor, sin pensar que esto provocaría una reacción mucho más violenta por parte del sujeto.



En lugar de irse en búsqueda de su otro servicio, lo que hizo el conductor se alejó y dio una vuelta para regresar al lugar en el que dejó abandonada a la familia. Fue en cuestión de segundos que el vehículo apareció nuevamente en el sitio, donde la familia esperaba en el andén encontrar un nuevo carro. "El hombre le da a la vuelta a la manzana, yo me quedo cerrando el negocio. El señor tiró fue a darnos el carro por encima, a llevarse a los niños, a llevarnos a todos nosotros. Se subió totalmente al andén completo a estrellarnos; él no tiró a asustarnos ni nada, tiró fue a matarnos".



El afectado exigió la intervención de las autoridades competentes para que el caso no quede en la impunidad, subrayando la gravedad de atentar contra infantes: "Él tiene que responder ante la ley por el acto de tirar a matar, asesinar a una criatura".

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Las grabaciones de las cámaras de seguridad del barrio Galerías constituyen una prueba determinante en este proceso. Debido a que el servicio fue coordinado mediante una aplicación móvil, el conductor ya se encuentra plenamente individualizado por las autoridades, quienes esperan que el agresor se presente formalmente para responder por sus actos y explicar el violento desenlace que puso en riesgo la vida de cuatro personas. El caso reitera la urgente necesidad de promover el autocontrol y la resolución pacífica de desacuerdos cotidianos, evitando que momentos de ofuscación deriven en hechos criminales.

*con reportería de Edward Porras, el Ojo de la Noche

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

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PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co