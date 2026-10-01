Video revela violento robo a conductor de vehículo de alta gama en el norte de Bogotá

En Bogotá son constantes los casos de inseguridad. Un nuevo episodio tuvo lugar el pasado 30 de septiembre en la localidad de Barrios Unidos y fue denunciado por el concejal Samir Abisambra. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que dos delincuentes en motocicleta atracaron a un ciudadano que se movilizaba en un carro rojo de alta gama. Según las imágenes, la víctima estacionó su vehículo cuando fue abordado por los dos delincuentes.



Robo en el norte de Bogotá quedó en video

El video muestra que los criminales inicialmente pasaron por el lugar y detuvieron la marcha metros más adelante. El parrillero se bajó de la moto, se acercó a la víctima y le apuntó con un arma de fuego. Finalmente y ante la amenaza, el dueño del vehículo rojo entregó sus pertenencias al ladrón. Una vez lograron su cometido, los delincuentes huyeron en la motocicleta, no sin antes disparar para evitar ser perseguidos.

"Nos llega un nuevo video de un hecho de inseguridad ocurrido esta tarde en el sector de Barrios Unidos. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta intimidaron con arma de fuego a un ciudadano para robarlo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir reportando estos casos como si fueran parte de la normalidad?", expresó el concejal Samir Abisambra, quien agregó: Comunicamos de inmediato este caso al secretario de Seguridad @Cesarestrepof y ya recibimos respuesta. Las autoridades están contactando a la víctima para avanzar en la atención e investigación de lo sucedido. ¡Hay que actuar ya! @PoliciaBogota @SeguridadBOG, no podemos permitir que los delincuentes sigan sintiendo que tienen vía libre para atracar en las calles".

Nos llega un nuevo video de un hecho de inseguridad ocurrido esta tarde en el sector de Barrios Unidos.



Dos hombres que se movilizaban en motocicleta intimidaron con arma de fuego a un ciudadano para robarlo.



¿Hasta cuándo vamos a seguir reportando estos casos como si fueran… pic.twitter.com/dYQsfZSqfJ — Samir Abisambra (@samirabisambra) September 30, 2026

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Robos en Bogotá siguen bajo la lupa de las autoridades

El atraco ocurrido en Barrios Unidos se suma a una serie de hechos de inseguridad que han generado preocupación entre los ciudadanos y las autoridades en Bogotá. Apenas el 1 de octubre se conoció la decisión de un juez de enviar a prisión a dos hombres señalados de participar en el violento robo a un ciudadano extranjero en la calle 100, en el norte de la capital. Según informó el alcalde Carlos Fernando Galán, los capturados se movilizaban en una motocicleta con placas falsas y deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, además de falsedad marcaria.



De acuerdo con las autoridades, los sospechosos fueron detenidos el mismo día del ataque gracias a la reacción de ciudadanos que presenciaron los hechos y al apoyo de integrantes de un esquema de seguridad que se encontraba en la zona. Posteriormente quedaron a disposición de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, que avanzan en el proceso judicial correspondiente.



Casos como este reflejan una modalidad recurrente en la ciudad, en la que delincuentes se movilizan en motocicletas para interceptar a sus víctimas y escapar rápidamente tras cometer los robos. En el episodio registrado en Barrios Unidos, cámaras de seguridad captaron cómo dos hombres armados intimidaron a un conductor de un vehículo de alta gama para despojarlo de sus pertenencias y luego huyeron del lugar, incluso realizando disparos para evitar ser perseguidos.

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Mientras avanzan las investigaciones sobre este nuevo hecho, las autoridades insisten en que continuarán fortaleciendo las acciones contra las estructuras dedicadas al hurto en la capital. El Distrito ha destacado la coordinación entre la Policía y la Fiscalía para lograr capturas en flagrancia y judicializar a los responsables de este tipo de delitos, que siguen siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad para los habitantes de Bogotá.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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