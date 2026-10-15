Vía Sumapaz responde por los trancones en Soacha y anuncia horarios de mantenimiento

La Concesión Vía Sumapaz se pronunció sobre las actividades de mantenimiento que adelanta en la Autopista Sur, luego del llamado del alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por las dificultades de movilidad registradas en este corredor vial.

La concesionaria entregó detalles sobre los trabajos que se desarrollan entre Soacha y Sibaté, explicó los horarios previstos para las intervenciones y se refirió a las afectaciones que se presentaron el miércoles 14 de octubre, cuando varios conductores enfrentaron congestiones en la vía.

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Según la entidad, las labores comenzaron en mayo de 2026 y tienen como objetivo mejorar las condiciones del pavimento y contribuir a "una movilida más segura, con una programacion oreintada a facilitar la corculacion de los usuarios durante el desarrollo de los trabajdos".



En medio de las dificultades que han enfrentado los habitantes de Soacha para entrar y salir de la ciudad, la programación de estas intervenciones se convirtió en uno de los puntos centrales del reclamo de la Administración Municipal.

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¿Cuáles son los horarios de mantenimiento en la Autopista Sur?

Vía Sumapaz informó que las actividades de mantenimiento se desarrollarán en diferentes franjas horarias, con el propósito de organizar las intervenciones y comunicar a los usuarios las restricciones que puedan presentarse durante los trabajos.

De acuerdo con la programación dada por la concesionaria, los horarios son los siguientes:

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De lunes a jueves, en jornada nocturna: de 9:00 p. m. a 5:00 a. m.

De lunes a jueves, en jornada diurna: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Los viernes: de 6:00 a. m. a 12:00 del mediodía, en el sector comprendido entre El Vínculo y El Muña.

La entidad señaló que dará a conocer las restricciones de carriles y las actividades previstas para que la comunidad pueda estar informada sobre el desarrollo de las obras.

Asimismo, explicó que contempla mantener "al menos do carriles habilitados al finalizar las jornadas de itervencion", de acuerdo con las condiciones técnicas y de seguridad de cada actividad.

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Vía Sumapaz se disculpó por las afectaciones en Soacha

El pronunciamiento de la concesionaria se produjo después de que el alcalde Julián Sánchez Perico solicitara desde su cuenta de X a la ANI revisar la forma en que se están programando las intervenciones en la Autopista Sur.

El mandatario había cuestionado la realización de trabajos sin suficiente información previa a la comunidad y a la Administración Municipal, especialmente cuando miles de personas se desplazan durante las horas de mayor circulación.

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Frente a lo ocurrido el miércoles 14 de octubre, Vía Sumapaz ofreció disculpas por las dificultades que se presentaron y explicó que fue necesario modificar la intervención prevista inicialmente.

"Vía Sumapaz lamenta las afectaciones que se presentaron ayer, ocasionadas por una novedad fortuita y de última hora que requirió ajustar la intervención inicialmente programada. La Concesión continúa fortaleciendo la planificación y coordinación de los trabajos para garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos y minimizar su impacto en la movilidad", señaló la entidad.

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¿Qué pasará con la coordinación entre Vía Sumapaz y la Alcaldía de Soacha?

Otro de los puntos abordados por la concesionaria fue la comunicación con las autoridades locales y las comunidades que pueden verse afectadas por las obras.

Vía Sumapaz indicó que continuará desarrollando mecanismos de socialización en coordinación con la Alcaldía de Soacha, las autoridades competentes y los habitantes de los sectores cercanos a las intervenciones.

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Según la entidad, estos mecanismos permitirán informar sobre posibles contingencias que obliguen a modificar los horarios o la programación de los trabajos y que puedan generar afectaciones en la circulación vehicular.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO