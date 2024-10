Brayan Campo, confeso feminicida de Sofía Delgado, estaba libre por cadena de errores

Brayan campo, el confeso asesino de Sofía Delgado , la niña de 12 años que había desaparecido el pasado 29 de septiembre en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, estaba libre pese a tener un proceso desde 2018 por el abuso a una menor de edad, al parecer, de la misma población.

Su libertad se produjo por una cadena de errores que la misma ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, admitió.

“Aquí fallaron todos, fallaron todos los controles, fallaron todos los sistemas de prevención, pero sobre todo tenemos que entender que no se mostraban elementos y por esa razón los jueces, según dicen las sentencias, lo dejaron en libertad”, expresó la funcionaria.

“Lamentablemente se llegó tarde”, reconoció, al referirse al trágico desenlace en el caso de Sofía Delgado, cuya muerte ha conmocionado a todo Colombia.

Añadió que casos como el que se adelantó en 2018 contra Brayan Campo “están llegando a la impunidad por falta de pruebas”.

Los problemas con la justicia de Brayan Campo

Su prontuario criminal inició en 2018, cuando la Fiscalía General de la Nación lo imputó por el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años y pidió medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual fue concedida por un juez de garantías.

Aunque en ese momento Brayan Campo no aceptó esos cargos, permaneció aproximadamente un año tras las rejas.

Brayan Campo, de 32 años, es señalado de asesinar a Sofía Delgado - Redes sociales

Razones por las que Brayan Campo quedó libre por vencimiento de términos

Fuentes cercanas a la investigación le aseguraron a Noticias Caracol en vivo que, al parecer, el presunto feminicida de Sofía Delgado no era trasladado por el Inpec a las respectivas audiencias en su contra. Además, en algunas ocasiones el abogado defensor presentaba excusas médicas pidiendo aplazamientos.

Todo eso llevó a que, por vencimiento de términos, Brayan Campo quedara en libertad, pero el juicio contra él se mantiene.

Inpec dice no tener registros de Brayan Campo

Pese a que el ahora confeso feminicida de Sofía Delgado fue enviado a un centro carcelario, el Inpec afirma que en sus registros, por ahora, no tienen el ingreso como detenido de este hombre de 32 años; es decir, que no habría estado bajo custodia de la entidad penitenciaria.

Frente a esta irregularidad, desde el instituto se hacen las respectivas revisiones para determinar si efectivamente no reposan datos de Brayan Campo.

Brayan Campo no aceptó cargos por violación de niña en 2018 - Noticias Caracol

Brayan Campo ahora enfrenta otro proceso

En la audiencia de imputación de cargos que se adelanta este viernes 18 de octubre, la Fiscalía le endilgó los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, tentativa de secuestro simple y ocultamiento, alteración y destrucción de materiales probatorios.

Esto luego de que Brayan Campo supuestamente confesara haberle quitado la vida a Sofía Delgado, así como revelado el sitio donde podían encontrar su cuerpo, el cual metió en bolsas de los productos que vendía en su tienda veterinaria y enterró en un cañaduzal.

Por el crimen de la niña de 12 años, se ha revivido el debate para que a los abusadores y asesinos de niños, niñas y adolescente se les imponga cadena perpetua.

De aprobarse, esta pena no podría aplicársele a Brayan Campo, pues la ley cobra vigencia tras la sanción presidencial, es decir, para casos posteriores a la aprobación de la norma.

Sin embargo, la ministra de Justicia recordó que “ya la habían postulado y fue aprobada como ley de la República la cadena perpetua en el tema de niñas, niños y adolescentes, y la Corte Constitucional hace 3 años la declaró inconstitucional porque nosotros no tenemos la posibilidad de entender que haya una pena de carácter perpetuo en Colombia”.