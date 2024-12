Campesino en Antioquia halló los restos de su hijo 27 años después: "El dolor está por dentro"

Durante 27 años, desde 1997, las montañas del sureste antioqueño fueron testigos de la búsqueda incansable que realizó Fernando Montoya, un campesino a quien los grupos armados le arrebataron a su hijo Édison Ferney, de 18 años. Hoy, casi tres décadas después, la incertidumbre terminó.

"El dolor hace muchos años que está por dentro (...) Hoy mi Dios me dio una alegría, este encuentro tan bonito, encontrarme yo con mi querido hijo pa' darle esa bendita sepultura que mucho esperaba. Tenerlo ya en su casita, que yo sé que ahí quedó en su casita, ahí no me lo va a molestar nadie", contó Fernando para Noticias Caracol en vivo.

La casita a la que se refiere es una bóveda del cementerio de Betulia, donde reposan los restos de su hijo, un joven a quien Fernando desde niño le enseñó el amor por la tierra.

"Yo me muero cualquier día, me voy de este mundo en cualquier momento, y quedas vos, entonces vos vas a trabajar tu parcela, mi Dios te va a dar una vida, la vas a trabajar así y le pones fundamento y vas a salir adelante", añadió el hombre.

Descubren restos humanos en La Escombrera. Foto: Colprensa

Édison Ferney fue reclutado por grupos ilegales y, según información de la justicia penal militar, murió en combates registrados en 2010, en la vereda El Tunal del municipio de Urrao. Sin embargo, su cuerpo no había sido identificado. Hoy, sus familiares le dieron el último adiós, cerrando una historia que cambió sus vidas para siempre.

En Antioquia, según la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, hay 24.457 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. A nivel nacional, la cifra asciende a 124.734.



Siguen los hallazgos de restos humanos en La Escombrera

Como un efecto dominó ha sido el resultado de la búsqueda de restos humanos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. El miércoles 18 de diciembre se hallaron las que serían las partes de dos desaparecidos y, el viernes, un nuevo encuentro sorprendió al mundo y lleno de esperanza a las víctimas.

"El equipo forense de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas y de la unidad de la JEP han venido trabajando y se han venido encontrando más estructuras óseas, pero todavía no hay claridad si son de cuerpos adicionales o de los mismos cuerpos que habían sido hallados días anteriores", contó Pablo Serna Gómez, coordinador regional de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

Según la Defensoría del Pueblo, La Escombrera no puede ser olvidada por el Estado. Se estima que hay más de 500 casos solo en esta zona de Medellín. La mayoría de estos, producto de la operación Orión en 2002.

"Los hallazgos de hoy son prueba de que el estado debe y puede trabajar con las víctimas, que vale la pena creer. Muchas víctimas y organizaciones nos venían diciendo que no estaban locas. Por supuesto que no, lo anormal es la indolencia de nuestra sociedad y lo normal es que las Instituciones avancen en el sentido en el que lo están haciendo", contó Iris Martín Ortiz, defensora del Pueblo.

La Unidad de Búsqueda reveló que ha removido más de 40 mil metros cúbicos de tierra y que en 20 días, aproximadamente, se debe alcanzar el piso del año 2004, y seguir investigando los posibles casos de desaparición en este lugar.