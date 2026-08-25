¿Cómo avanza el regreso a clases en zonas afectadas por el terremoto? Mineducación entrega balance

Dos semanas después del sismo registrado el pasado 10 de agosto, el regreso a las aulas avanza de manera gradual en buena parte de los territorios que resultaron afectados. El Ministerio de Educación Nacional informó que las secretarías de Educación han venido definiendo, de acuerdo con las condiciones de cada municipio y de cada sede, cuándo es posible retomar la presencialidad y cuándo es necesario mantener otras modalidades de atención. El balance presentado este 25 de agosto señala que la emergencia educativa alcanza a 387 municipios, 1.462 instituciones educativas y 3.872 sedes, con afectaciones que involucran a cerca de 988.180 niñas, niños y adolescentes.

La cartera educativa explicó que el retorno no se está realizando de manera uniforme en todo el país. Mientras algunas instituciones ya funcionan nuevamente de forma presencial, en otras se mantienen jornadas virtuales, guías pedagógicas, escuela en casa, alternancia o reubicaciones temporales. De acuerdo con el Ministerio, la decisión depende principalmente de las condiciones de seguridad de cada establecimiento y de los resultados de las evaluaciones de infraestructura. "En las sedes que cuentan con condiciones de seguridad se retoma progresivamente la presencialidad", explicó el Ministerio de Educación.



Así avanza el regreso a clases en Cali y Valle del Cauca

En Cali, una de las ciudades incluidas entre los territorios más afectados por el terremoto, el Ministerio reportó que el 97% de las sedes educativas "están habilitadas total o parcialmente". Además, desde el 24 de agosto todos los establecimientos educativos de la ciudad cuentan nuevamente con algún tipo de prestación del servicio. Esto incluye las instituciones que ya regresaron completamente a las aulas y aquellas que funcionan mediante alternancia o atención no presencial. La situación de cada sede continúa siendo revisada, por lo que el regreso a la presencialidad depende de las condiciones particulares de la infraestructura.

Por otro lado, en Valle del Cauca son 102 sedes educativas las que ingresaron nuevamente el 24 de agosto. Con este avance, el Ministerio calcula que cerca del 70% de la matrícula en las cabeceras municipales ya está vinculada nuevamente a las actividades presenciales. El 30% restante continúa mediante atención virtual mientras avanzan las evaluaciones y las acciones necesarias para determinar las condiciones de regreso.



Armenia inicia la presencialidad para la mayoría de estudiantes

En Armenia, el retorno comenzó este martes 25 de agosto. Según el reporte entregado por el Ministerio, el 95% de la prestación del servicio educativo se desarrolla de manera presencial. La medida hace parte del proceso de normalización de las actividades académicas después de las afectaciones provocadas por el sismo. En las sedes que todavía requieren intervenciones o verificaciones se mantienen las alternativas establecidas por las autoridades educativas para garantizar que los estudiantes puedan continuar con sus actividades.



En Cartago también comenzó este martes el regreso a las instituciones que cuentan con condiciones para recibir nuevamente a estudiantes y docentes. El proceso llega después de que el municipio implementara guías de escuela en casa y otras estrategias para mantener la atención educativa durante el periodo en el que las sedes fueron evaluadas.



Chocó busca aumentar la presencialidad

En el departamento del Chocó, el servicio educativo se encuentra restablecido en un 80% de manera presencial, mientras que el 20 % restante continúa mediante guías o herramientas virtuales. La meta planteada para este martes es alcanzar un 95% de presencialidad, según indicó la cartera educativa.



En Quibdó, específicamente, 25 establecimientos educativos comenzaron la atención presencial para cerca de 8.000 estudiantes. Para complementar este proceso se han implementado guías, dobles jornadas y acciones encaminadas a recuperar la conectividad en los lugares donde esta infraestructura también resultó afectada.



Quindío continúa con diagnóstico de infraestructura

El panorama en Quindío es diferente. El informe del Ministerio registra que el 62% de la infraestructura educativa presenta algún tipo de afectación. Por esta razón, el retorno se desarrolla de manera progresiva y acompañado de actividades virtuales y trabajo de diagnóstico sobre las instalaciones. Además de las condiciones físicas de los establecimientos, las autoridades han incorporado acciones relacionadas con el bienestar socioemocional de los estudiantes.

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En Caldas, alrededor de 40.000 estudiantes ya iniciaron actividades presenciales, mientras que otros 32.000 continúan con escuela en casa. Para este último grupo se utilizan guías preparadas por los docentes, con el objetivo de mantener la continuidad del calendario académico. En Risaralda, "el retorno se desarrolla de manera progresiva y segura con flexibilización curricular, virtualidad y escuela en casa".



Antioquia y Cundinamarca mantienen activo el servicio educativo

Antioquia reporta actualmente el 100% del servicio educativo activo, principalmente mediante presencialidad. "En las sedes afectadas se aplican esquemas semiescolarizados o se utilizan áreas no dañadas con horarios especiales", explicó el Ministerio de Educación. Por otro lado, en Cundinamarca la presencialidad continúa mediante estrategias como la reubicación interna de estudiantes y docentes y el funcionamiento de dobles jornadas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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