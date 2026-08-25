¿Qué es una onda tropical y por qué enciende alertas del Ideam? Así funciona el fenómeno del clima

Mientras que una parte de Colombia pasa por sequías, una temporada seca y sufre por incendios forestales en varias zonas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó por el paso de ondas tropicales que pueden provocar el aumento de lluvias y las tormentas eléctricas en algunas partes del país.

El Ideam indicó que se trata específicamente de las ondas tropicales No. 40 y 41 , que "favorecerán el aumento de las lluvias y la actividad eléctrica en sectores del norte y occidente del país". La entidad explicó que la onda No. 41 podría afectar principalmente las condiciones de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



¿Qué es una onda tropical?

De acuerdo con el Ideam, la onda tropical, también como Ondas del Este, "es un fenómeno meteorológico que resulta de las alteraciones en la corriente de los alisios, generalmente con curvatura ciclónica, los cuales deforman el campo de presión originando cambios bruscos en el tiempo predominante; se da entre los meses de mayo y noviembre".

La entidad explica que, por lo general, el tránsito de la onda tropical por el mar Caribe y en la zona marítima colombiana es de entre 3 y 4 días. "En algunos casos, no todos, producen algunas lluvias temporales y en otros excepcionales vendavales ; en casos extraordinarios estas ondas pueden ser el origen de un huracán", agregó la entidad.



Alertas activas del Ideam

El Ideam indicó en su reporte de la mañana de este martes 25 de agosto, que en el mar Caribe colombiano "se mantiene una alerta naranja por viento y oleaje sobre el litoral Caribe colombiano centro y oriente. Se mantienen dos alertas amarillas por viento y oleaje sobre el occidente del litoral Caribe colombiano y sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se establece una alerta naranja por tiempo lluvioso sobre el sector sur occidental", algunos de estos con influencia de las ondas tropicales.



Por su parte, en el océano Pacífico colombiano "se mantienen dos alertas amarillas por viento y oleaje sobre la cuenca del Pacífico colombiano centro y sur. Se establece la alerta naranja por tiempo lluvioso en la zona norte de la cuenca del Pacífico colombiano, mientras que en el centro y sur se mantiene la alerta amarilla".



Además, el Ideam sugiere especial atención ante posibles vientos de hasta 20 nudos (37 km/h) y oleaje de hasta 3 metros en el occidente del mar Caribe. También mantienen las alarmas en su pronóstico para esta semana sobre los niveles bajos en tramos de los ríos Cauca y Magdalena, las alertas por incendios de la cobertura vegetal, con mayor concentración en el departamento del Tolima, y los movimientos en masa en sectores del piedemonte Llanero, litoral Pacífico y norte de la región Andina.



¿Qué hacer ante tormentas eléctricas y vientos fuertes?

La temporada de lluvias suele venir acompañada de vendavales, vientos intensos y tormentas eléctricas. Ante este panorama, los gobiernos y las entidades oficiales reiteran una serie de recomendaciones esenciales para reducir emergencias y proteger la vida.

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Cuando se desaten precipitaciones fuertes o tormentas eléctricas, busque refugio inmediato en edificaciones firmes o dentro de vehículos cerrados. Evite resguardarse bajo el arbolado o cerca de estructuras metálicas, torres de energía y vallas publicitarias, pues el viento o un rayo pueden colapsarlas. Asimismo, suspenda actividades al aire libre en parques, canchas, terrazas o zonas abiertas. Si observa tendidos eléctricos caídos, no se acerque bajo ninguna circunstancia.

La prevención empieza en casa. Revise y asegure a tiempo los tejados y cubiertas para evitar que colapsen por la fuerza del viento. Límpielos periódicamente junto con canales, bajantes y sumideros; esto previene encharcamientos e inundaciones. Durante una tormenta, desconecte los aparatos electrónicos que no tengan protección contra sobretensiones y aléjese de las ventanas. Jamás intente subir al techo a realizar reparaciones en medio del evento climático.

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