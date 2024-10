Conozca las condiciones que debe cumplir un animal para ser considerado de compañía

Un fallo de la Corte Constitucional prohíbe el embargo de animales de compañía. El alto tribunal determinó por primera vez el concepto de animales de compañía para así definir si un animal puede o no ser embargado.

Un fallo judicial determina qué es y qué no es un animal de compañía, esto para poder establecer la sentencia que prohíbe el embargo de una mascota.

Requisitos para considerar a un animal como de compañía

La Corte Constitucional señala que son tres requisitos para que se cumpla lo designado: el primero que haya un apoyo emocional mutuo y que el ser humano dependa del animal como este del dueño. El segundo, que no sea para aprovechamiento económico y el tercero, que el animal dependa de la persona para su alimentación y cuidado.

"Esto va a permitir proteger a aquellas familias que bajo su techo albergan a un perro, a un gato, a un ave o a cualquier otro animal de los que la ley permite tener bajo esa condición para proteger esos lazos de afecto, salvaguardar el patrimonio emocional que está en juego en estas relaciones y va a permitir que las autoridades también en casos límite puedan identificar cuando estamos frente a un animal de compañía propiamente dicho o a una estrategia para evadir algún compromiso económico o no responder por los deberes de cuidado o cualquier otra obligación que el sistema nos imponga", manifestó Luis Domingo Gómez, demandante, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Gómez agregó que la demanda busca dejar en claro los límites para que "no pueda servir para esgrimir estrategias que permitan evadir compromisos económicos, porque yo no establezco un lazo afectivo con un lote de 500 vacas, con un galpón de 20.000 pollos o con una cochera llena de cerdos; no, yo establezco una relación con un animal".

Otro de los aspectos de esta sentencia es que no se van a tener como animal de compañía todos los que están y conforman la fauna silvestre.

