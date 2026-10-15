Desayuno familiar terminó en tragedia: murió ingeniera tras incendio en restaurante de Bucaramanga

Una salida familiar se convirtió en una lamentable tragedia para la comunidad del departamento de Santander. La ingeniera ambiental Janeth Mylene Suárez Saavedra, oriunda del municipio del Socorro, falleció en un centro asistencial de la región tras sufrir graves quemaduras provocadas por un incendio dentro de un establecimiento público de Bucaramanga.

Según menciona el sitio de Alerta Bucaramanga, el lamentable suceso ocurrió el pasado 2 de octubre de 2026 en el restaurante Hello Life, un reconocido local comercial ubicado en el sector oriente de la capital santandereana. La profesional se encontraba compartiendo un desayuno en compañía de su esposo, José Luis Rodríguez, excandidato a la Alcaldía del Socorro, cuando sobrevino la emergencia.



¿Cómo se originó el fuego dentro del establecimiento?

A pesar de que las autoridades competentes continúan adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas del hecho, diversas versiones y testimonios recogidos en el lugar permiten reconstruir los angustiosos momentos previos a la conflagración.

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Según el relato de testigos presenciales divulgado por el medio mencionado, la pareja ocupaba una mesa que contaba con un pebetero decorativo como elemento de mesa. En determinado instante, una empleada del restaurante habría intentado reabastecer el contenedor utilizando alcohol. De acuerdo con las hipótesis preliminares, la maniobra se habría realizado mientras el recipiente aún conservaba la mecha encendida.



Esta manipulación provocó una repentina explosión del recipiente, expulsando el líquido inflamable directamente a la piel de la ingeniera. En cuestión de segundos, la sustancia ardiendo alcanzó el cabello y la vestimenta de la víctima, generando un foco de llamas de alta intensidad. "Fueron momentos dramáticos", relataron testigos del incidente, al describir el desespero generalizado que se apoderó de los asistentes al observar la magnitud del fuego.



Minutos de angustia y la dura batalla en la Unidad de Cuidados Intensivos

Ante la desesperante situación, las personas presentes actuaron con inmediatez para intentar contener las llamas y prestar los primeros auxilios. El esposo de Janeth Mylene, junto con una joven usuaria del local y una testigo presencial, se abalanzaron para tratar de sofocar el fuego que cubría a la profesional. Durante estas maniobras de auxilio, el propio José Luis Rodríguez sufrió diversas quemaduras en su cuerpo.



Una vez extinguidas las llamas tras una ardua lucha, los organismos de socorro ordenaron el traslado urgente de los heridos hacia centros de atención médica. Tanto la ingeniera como su cónyuge fueron ingresados inicialmente al Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en el municipio de Piedecuesta. Mientras que Rodríguez recibió atención médica y fue dado de alta pocos días después de la emergencia, el estado de salud de la ingeniera se encontraba en gravedad.

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Janeth Mylene Suárez permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del mencionado complejo hospitalario durante más de diez días. Debido al profundo dolor y a la severidad de las lesiones cutáneas y sistémicas que presentaba, el cuerpo médico tratante tuvo que someterla a un proceso de coma inducido durante la fase final de su hospitalización. A pesar de los constantes esfuerzos del personal de salud, la mujer no logró recuperarse de las secuelas de las quemaduras y falleció más de diez días después del accidente.



¿Quién era Janeth Mylene Suárez Saavedra y cuál era su legado en Santander?

La noticia de su deceso causó un profundo dolor en el municipio del Socorro, lugar de donde era originaria y donde gozaba de un amplio reconocimiento profesional y social. Suárez Saavedra era ingeniera ambiental de profesión y contaba con una destacada trayectoria en el sector público y privado de la región.

Entre los años 2004 y 2007, la profesional sirvió a su comunidad natal como funcionaria en la Secretaría de Planeación del Socorro. En la actualidad, se desempeñaba con éxito como directora de una importante empresa del sector de las telecomunicaciones. Asimismo, Janeth Mylene era madre de tres hijos: José Daniel Cala, José Luis Rodríguez y María Lucía Rodríguez. Sus allegados y colegas la recuerdan como una mujer trabajadora, comprometida con el desarrollo de su tierra y profundamente entregada a su núcleo familiar.



El pronunciamiento del restaurante Hello Life y la investigación oficial

Doce días después de ocurrida la tragedia, el restaurante Hello Life emitió un comunicado de prensa oficial dirigido a la opinión pública y a los seres queridos de la víctima. En el documento difundido el 14 de octubre de 2026, las directivas del establecimiento expresaron sus sentidas condolencias y solidaridad con los familiares de la ingeniera socorrana.

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El establecimiento confirmó que los lamentables hechos del 2 de octubre de 2026 en sus instalaciones están bajo la lupa de las autoridades correspondientes para determinar la cadena de responsabilidades. De igual manera, el restaurante enfatizó su total disposición para colaborar con el proceso investigativo: “Estamos a disposición de las autoridades para aportar la información que requieran y atender sus solicitudes dentro de la investigación”, citó el comunicado divulgado.

No obstante, en la comunicación emitida por la empresa no se incluyeron explicaciones detalladas sobre la presunta falta de protocolos o la manipulación del alcohol cerca del pebetero encendido, aspecto que continúa siendo uno de los puntos centrales que deberán esclarecer los investigadores judiciales. Finalmente, el local comercial solicitó prudencia a la ciudadanía y respeto frente al dolor que atraviesa la familia Suárez en este difícil momento.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO