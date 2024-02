Descubren cinco nuevas especies víboras en Colombia por una mordida: detalles del curioso caso

La de Rahim, la de Hussain, la del Shah, la de Klebba y la de Khwarg fueron las cinco maravillosas víboras de pestañas descubiertas por un extraño suceso.



Lucas Bustamante, biólogo y fotoperiodista de naturaleza, expresó que “estábamos con varios colegas buscando estas serpientes y en la noche me mordió una en el dedo. Tuvimos que ir manejando dos horas a la ciudad más cercana, donde me pusieron el suero antiofídico y me estabilizaron".

En el 2013, andando por el Chocó ecuatoriano, junto a otros investigadores, Lucas Bustamante, el biólogo ecuatoriano apasionado por la conservación, fue mordido por una de ellas.

Sin embargo, este desafortunado suceso llevó a un nuevo descubrimiento para la ciencia. Afirma que, aunque el hallazgo se hizo hace diez años, las víboras descubiertas fueron sometidas a estudios rigurosos, para determinar que no se tratara de especies ya existentes, ya que en un principio las víboras fueron clasificadas de manera equivocada y, al parecer, confundidas con una especie endémica que habita entre México y el noroeste de Perú.

A través de su cuenta de YouTube, Alejandro Arteaga, coautor del estudio, compartió un video sobre el maravilloso descubrimiento.

Publicidad

El colombiano Elson Meneses también hizo parte del estudio. Tres de las cinco especies descubiertas, dice él, son endémicas de la cordillera oriental de Colombia.

“Lo que quiere decir que son especies que únicamente existen en esta región del planeta. No están en ninguna otra parte, solo en Colombia. Y de esas especies dos están aquí en el departamento de Santander y las otras dos en el Huila”, dijo Elson Meneses, biólogo y fotoperiodista de naturaleza.

Según él, este descubrimiento no solo ratifica que Colombia es un país megadiverso. Al tratarse de víboras que causan accidentes en el país, catalogados por la OMS como una enfermedad tropical desatendida, ocurrió un hecho importante. Fue desarrollado un valioso suero antiofídico que puede tratar las mordeduras de estas y otras serpientes.

Publicidad

Los expertos pidieron conservar estos animales.

Lucas Bustamante aseguró que “al proteger a las víboras de pestañas también se protege a los bosques lluviosos tropicales en Ecuador, Colombia y Centro América, que es donde ellas viven, normalmente uno de los ecosistemas más diversos de la tierra. Adicionalmente, protegemos también la proliferación de las diferentes plagas de roedores, siendo una de las principales fuentes de alimento de estas serpientes”.



Gracias a estos hallazgos, Colombia continúa siendo uno de los países más importantes del mundo por su amplia variedad en flora y fauna.