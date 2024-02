Desde la cárcel, amenazan a periodistas en Cúcuta: "Les voy a tirar una granada"

Dos periodistas digitales en Cúcuta están siendo víctimas de amenazas luego de que hicieran denuncias sobre las bandas delincuenciales que hacen presencia en la capital de Norte de Santander. Las autoridades analizan estas intimidaciones, que provienen desde una cárcel.



Los periodistas Jonathan Mojica y Kevin Orozco recibieron una llamada amenazante luego de que realizaron un programa transmitido en redes sociales llamado ‘De frente y sin tapujos’, donde hablaban de la inseguridad en Cúcuta y la presencia de bandas criminales.

“Les habla Ever, el Porras, papá. Dejen las denuncias, dejen las guevonadas con la coronel. Dígale que ya le tengo la ruta marcada. Les voy a tirar una granada, lo mismo que le dije a Kevin. Ya están sentenciados, no les voy a decir nada más”, afirmó el criminal en la llamada telefónica.

Los comunicadores se dirigían a realizar una actividad deportiva cuando recibieron la comunicación. “Estaba manejando el vehículo. Esa persona no me deja hablar, tras 20 segundos me cuelga”, contó Kevin Orozco. “Es un líder de una banda delincuencial que se está peleando el territorio en todo Cúcuta”, agregó Jonathan Mojica.

Las autoridades investigan si se trata de Ever Carreño, alias Porras, quien siembra terror en Cúcuta y es señalado de más de 200 homicidios en la capital de Norte de Santander.



“La idea es protegerlos, garantizarles a ellos que sigan cubriendo los medios y garantizar las acciones que viene adelantando la fuerza pública en contra de estas bandas delincuenciales. Protegerlos no solo a ellos, sino a todos nuestros periodistas en la ciudad. Ampliarles la medida con la UNP y fortalecer lo que sea necesario”, enfatizó el alcalde de Cúcuta, Miguel Castellanos.



Publicidad

Los periodistas digitales aseguran que otros colegas también corren riesgo. “Nos hablaron de un plan pistola contra algunos periodistas. Este listado no fue revelado, fue manifestado por fuente extraoficial”, indicó Jonathan Mojica.

Cabe resaltar que hace unos días los periodistas estaban transmitiendo una actividad con una fundación en un asentamiento humano, no obstante, hombres armados pidieron que se retiraran.