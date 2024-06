Desgarrador relato de víctima de intento de feminicidio: “Estoy desesperada”

Según Medicina Legal, entre 2023 y lo corrido de 2024 se han registrado más de 40.000 casos de maltrato, 205 mujeres han perdido la vida y solo 27 procesos han llegado a una condena. Noticias Caracol conoció la historia de nuevas víctimas de intento de feminicidio que no han encontrado respuestas por parte de las autoridades.

>>>¿Por qué la víctima de feminicidio Natalia Vásquez tuvo que volver a trabajar presencial?

Amenazadas después de una fuerte golpiza propinada por sus exparejas sentimentales y papás de sus hijos. Así viven dos mujeres que relatan el momento escalofriante en donde su vida estuvo en riesgo.

Angie Camargo fue atacada mientras atendían una urgencia de su hijo y la otra víctima, que mantiene su identidad bajo reserva, fue agredida directamente en su casa.

Publicidad

“Me arrastró contra la pared, me hizo llave y presión en todas las puntas arteriales, manos, piernas, tengo negros en todas las piernas”, contó Angie.

Entretanto, la otra víctima relató lo siguiente: "Me empieza a asfixiar, me pone un cuchillo en el estómago y me dice que yo soy de él, que no puedo estar con nadie... me dice que, en cualquier momento, me va a matar”.

Publicidad

Para ambas los días transcurren en medio del temor y la falta de respuestas. Cada una ha puesto su respectiva denuncia contra el agresor y además tienen supuestamente una medida de protección, pero eso, para ellas, solo está en el papel.

“Que, si él de pronto en algún momento se me acerca, debo hacer un video donde se vea que él me está siguiendo y que lo capturan aproximadamente como 10 horas… Entonces, el día de mañana, él viene y me apuñala y lo van a capturar solo 10 horas”, cuestionó la víctima.

>>>Hija de Rosa Elvira Cely pide atención del Estado: “Hubo una invisibilización total”

Para ninguna de las dos, irse a un refugio es la salida: “Nosotras no tenemos por qué cambiar nuestra vida y la de nuestros hijos para sentirnos seguras”.

Publicidad

“Como lo manejan en este país esta situación, de verdad que es inhumano y es injusto. Yo, la verdad, sí les solicito mucha ayuda porque estoy desesperada... Y las que se queden calladas, por favor, no lo hagan. Es mejor al menos morir con dignidad y con valentía por nuestros hijos”, afirmó, entre lágrimas, Angie.

Mientras lo único que ellas hoy tienen bajo su control es alzar la voz, las autoridades tienen a disposición una ruta en donde la mujer debe denunciar y desde ahí recibir apoyo psicosocial en la distancia. Algunas tienen la opción de llegar a un lugar refugio por un tiempo limitado, ¿pero qué pasa con los agresores?

Publicidad

Por ahora, la ley 2356 es el foco del Gobierno nacional para prohibir los beneficios a condenados o indiciados por feminicidios.

El Gobierno habla de prevención, atención, investigación y sanción, y las víctimas, de una necesidad urgente: acompañamiento permanente, garantía de seguridad y celeridad en los procesos.

>>>Duro testimonio de mujer atacada por hombre que se obsesionó con ella y le cortó el cuello