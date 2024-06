Duro testimonio de mujer atacada por hombre que se obsesionó con ella y le cortó el cuello

Una película de terror vive una mujer en el municipio de Madrid, Cundinamarca, por no aceptar una relación sentimental. El hombre obsesionado con ella intentó asesinarla y terminó causándole graves heridas con arma cortopunzante en el cuello. Inexplicablemente, el agresor está en libertad y la sigue amenazando y persiguiendo.

Esta situación se viene presentando desde hace más o menos un año en Madrid, donde reside la víctima, Lina Gamboa. El asesor era un inquilino de una propiedad en la que ella arrienda espacios.

Lina normalmente arrienda este tipo de espacios en el predio en donde ella vive y este sujeto llega por recomendación de otra inquilina. Dura cerca de 6 meses viviendo como un arrendador y es ahí cuando ella empieza a identificar que él está haciendo manifestaciones comprometedoras.

La invita a un café y a salir, le dice que quiere tener una relación con ella, quien le deja claro que no es posible, pues tiene una pareja desde hace más de 6 años.

En un momento de angustia, el 30 de diciembre de 2023, Lina empieza a identificar que el hombre está acosando a otras inquilinas y, en medio de esa discusión, él dice que deben aplicarle un medicamento a uno de los gaticos del albergue ella tiene.

Ahí es cuando el sujeto saca un cuchillo y le causa dos heridas graves en el cuello.

“Me dice: ‘Bueno, ¿tú y yo vamos a tener algo o no?’. Y yo sigo inyectando el gato, me repite la pregunta: ‘¿Vamos a tener algo o no?’. Y en cuestión de segundos saca el cuchillo y me jala hacia atrás del cuello, me golpeo en la parte de atrás, quedo aturdida viendo negro y, en mi confusión, lo único que yo buscaba era poder huir. Salgo corriendo, vuelve y me atrapa en el borde de la escalera, me coge el cuello, me hace duro y quedo pendiendo en la escalera, no tengo de dónde agarrarme”, contó.

Y agregó: “Me dice y me devuelve, me agarra del moño, me dice que ‘si tú no eres para mí, no eres para nadie’". Luego, le causa las heridas en el cuello.

Este relato aterrador también es la muestra de que hoy la vida de Lina Gamboa es un milagro, porque ella logra llegar a un centro médico. Después de haber pedido ayuda en la calle, la lleva uno de sus familiares y en el furgón en el que llega al hospital también se monta el agresor. ¿Por qué? Porque ella para poder salir viva de ese hogar tuvo que doblegarse ante el sujeto y decirle que sí iba a tener algo con él, pero lo hizo únicamente con el propósito de que la dejara escapar y llegar al centro asistencial.

Llega allí y desde ese momento inicia todo el proceso judicial, así como toda la denuncia en Fiscalía. Desde ese entonces, han pasado cerca de 5 meses y ella hoy ha asegurado que el agresor está libre, que ronda por las calles de Madrid (Cundinamarca), que la sigue amenazando y ahora amenaza a sus tres hijas.

“La imputación fue por lesiones personales dado que el médico dio un dictamen erróneo, irresponsable, en donde dice que la gravedad de mis heridas no compromete la integridad de mi vida”, aseguró.

Anotó que el sujeto envía gente a revisar los perfiles de sus hijas y que “él mismo lo hace desde sus perfiles”.

“Tengo entendido que tiene varios. Sé que lo han visto cerca de la casa”, afirmó.

Lina ha dejado claro que este proceso se está llevando a cabo por lesiones personales y no por intento de feminicidio. Respecto a este caso, la secretaria de Gobierno de Madrid, Yanneth Fuentes, se pronunció.

“Es un proceso que lleva a cabo la Fiscalía, inicialmente conocido desde la sección Funza y está actualmente en etapa de indagación. Entonces se han venido haciendo las actividades pertinentes para conocer y para tomar las medidas correctivas y judiciales”, sostuvo.

Añadió que tienen “dispuesto un equipo psicosocial, desde las diferentes dependencias de la Administración municipal activando la Patrulla Púrpura, para que Lina tenga un acompañamiento tanto judicial como psicosocial, social, preventivo, de su problemática”.

Expresó que rechazan “todo acto de violencia en contra de cualquier ser humano” y especialmente niños, niñas y adolescentes, y mujeres madrileñas.

“Nosotros hacemos acompañamiento permanente de la mano de nuestra Policía Nacional, de la mano de la Patrulla Púrpura”, señaló.

Sin embargo, la funcionaria manifestó que aún no hay centros de Refugio en Madrid.

“Pero con nuestro plan de desarrollo que inicia a partir del primero de julio, ya tenemos contemplada una meta para tener nuestro hogar refugio dentro del territorio para acoger a todas nuestras mujeres madrileñas, sacarlas de un entorno de violencia, protegerlas y ayudarles desde el tema psicosocial”, concluyó.

