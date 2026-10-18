“Dio su vida por él”: familiar de escolta asesinado en atentado contra exalcalde de Jamundí

Los allegados de Felipe López siguen lamentando su muerte después del atentado que criminales intentaron perpetrar contra el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. El 16 de octubre, la vida de López, quien trabajaba como escolta del exmandatario y estaba adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue apagada en el barrio La Esmeralda tras el ataque sicarial. Mientras las autoridades avanzan para descubrir a los autores materiales e intelectuales de este hecho, su familia sigue recordando a un hombre que tenía una vida más allá de cuidar al político en su día a día. Uno de sus familiares recordó en Noticias Caracol la huella que dejó López, quien incluso ayudó en su crianza sin ser necesariamente su padre.



Y es que Felipe López dejó en este mundo a una esposa y a tres hijos; toda una familia de la que era el pilar económico, pero también el sostén que representa un padre en un hogar. Durante cinco años, se dedicó al servicio de proteger a otros en la UNP. Hace dos años, fue delegado al esquema de Ramírez y lo acompañaba durante buena parte del día.

“Era una persona amorosa, entregada a su familia, con valores. Era emprendedor, trabajador, comprometido con todo”, relató una familiar de la víctima del atentado ante los micrófonos de Noticias Caracol.

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Felipe López dejó una huella en sus seres queridos, que lo vieron siempre como una persona devota a su fe, así como a su familia, amigos y trabajo. Además, para la familiar que habló con este medio, queda una marca aún más especial, un detalle que permanecerá para el resto de su vida. “Él me ayudó con la parte del ingreso de mi universidad. Él me pagó mi inscripción, él me acompañó a hacer las vueltas y en casi todos los procesos”. Y añadió: “Él tiene tres hijos, pero también ayudó en mi crianza”.

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Pero lo que más les duele a su familia y demás allegados, además de la pérdida, es que haya muerto en el cumplimiento de sus deberes, en un atentado que ni siquiera estaba dirigido contra él. Entre lágrimas, hoy claman por justicia y respuestas para que esto no quede en la impunidad. “Dio su vida por él (Ramírez), pero con que hayan mandado un ramo (...) no me lo van a devolver, no van a devolver a su papá a una niña de siete años. Eso no se justifica”, reclamó el allegado.

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Entre tanto, las autoridades avanzan con las investigaciones y están recolectando todo el material probatorio posible para obtener grabaciones de cámaras de seguridad y otros elementos clave que permitan identificar a los responsables. La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Jamundí están ofreciendo una recompensa de hasta 150 millones de pesos para dar con quienes están detrás de este crimen.

María Paula Rodríguez Rozo

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