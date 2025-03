Eclipse lunar de marzo 2025 es igual al que Cristóbal Colón usó para engañar, según científico

El próximo eclipse lunar , que tendrá lugar entre la noche del 13 de marzo y la madrugada del 14 de marzo de 2025, promete ser un espectáculo impresionante para los amantes de la astronomía en Colombia y en todo el hemisferio occidental. Este fenómeno, conocido como "luna de sangre" debido al tono rojizo que adquiere la Luna durante el eclipse, será visible en su totalidad desde Colombia.



Hora exacta para ver el eclipse lunar de marzo en Colombia

La fase penumbral del eclipse comenzará a las 10:57 p.m. del 13 de marzo, seguida por el eclipse parcial a las 12:09 a.m. del 14 de marzo. La fase total del eclipse alcanzará su punto máximo a la 1:26 a.m. y finalizará alrededor de las 2:31 a.m. Finalmente, la Luna recuperará su brillo habitual aproximadamente a las 5:00 a.m.

Eclipse lunar marzo 2025 ocurrirá entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de marzo - Getty Images

Este eclipse lunar no solo es un evento astronómico fascinante, sino que también tiene una conexión histórica intrigante. Según el científico Patrick Hartigan, profesor de física y astronomía de la Universidad Rice, este eclipse es prácticamente idéntico al que Cristóbal Colón utilizó para engañar a los nativos de Jamaica en 1504. La coincidencia temporal y las características del eclipse han despertado el interés tanto de historiadores como de astrónomos, quienes ven en este evento una oportunidad para reflexionar sobre la historia y la ciencia.



El eclipse que usó Cristóbal Colón para engañar a nativos en Jamaica

Durante su cuarto y último viaje al nuevo mundo, Cristóbal Colón y su tripulación se encontraron en una situación de desesperación. Varados en Jamaica desde junio de 1503 debido al naufragio de sus barcos, los marineros españoles dependían de los suministros proporcionados por los nativos arawak. Sin embargo, después de varios meses, los nativos se cansaron de intercambiar alimentos por baratijas europeas y dejaron de abastecer a los españoles.

Colón, consciente de la inminencia de un eclipse lunar total el 29 de febrero de 1504, ideó un plan para asegurar la supervivencia de su tripulación. Utilizando su conocimiento de astronomía y las tablas astronómicas del matemático alemán Regiomontanus, Colón predijo el eclipse y decidió utilizarlo a su favor.

Colón usó eclipse lunar para engañar a nativos de Jamaica, según científico - Getty Images

Y es que, tres días antes del evento, Colón se reunió con los líderes arawak y les advirtió que su dios estaba enojado por la falta de cooperación y que, como castigo, haría desaparecer la Luna.

La noche del eclipse, cuando la Luna comenzó a oscurecerse y a adquirir un tono rojizo, los nativos, aterrorizados, suplicaron a Colón que intercediera ante su dios para devolver la Luna a su estado normal. Colón, cronometrando cuidadosamente el eclipse con un reloj de arena, se retiró a su camarote y reapareció justo cuando la Luna comenzaba a recobrar su brillo. Los nativos, impresionados por lo que percibieron como un acto de poder divino, reanudaron el suministro de alimentos a los españoles hasta que fueron rescatados meses después.



¿Cómo ver el eclipse lunar en Colombia?

Para aquellos interesados en observar el eclipse, no se requiere equipo especial, aunque unos binoculares o un telescopio pueden mejorar la experiencia. Un entorno oscuro, alejado de las luces brillantes, proporcionará las mejores condiciones de visualización.

Además, se espera que la NASA transmita el evento en vivo, permitiendo a personas de todo el mundo disfrutar del espectáculo desde la comodidad de sus hogares.



Eclipse lunar total coincide con Luna de gusano y microluna

La Luna de Gusano es el nombre tradicional que se le da a la Luna llena de marzo. Este nombre proviene de las tribus nativas americanas, quienes observaban que, con la llegada de la primavera, los suelos comenzaban a descongelarse y los gusanos de tierra reaparecían, marcando el inicio de una nueva temporada de crecimiento. En 2025, la Luna de Gusano alcanzará su plenitud el 14 de marzo, coincidiendo con el eclipse lunar total .

Primer eclipse lunar del año 2025 se verá en Colombia - Getty Images

Además, este eclipse lunar será una microluna, lo que significa que la Luna estará en su punto más alejado de la Tierra en su órbita, conocido como apogeo. Como resultado, la Luna parecerá ligeramente más pequeña y menos brillante en el cielo en comparación con una superluna. La combinación de la microluna y el eclipse total tiñendo la Luna de un tono rojizo profundo, conocido como "luna de sangre", creará una vista espectacular y rara vez vista.