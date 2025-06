Pico y placa en Ibagué del 16 al 20 de junio de 2025: así operará antes de la nueva rotación

El pico y placa en Ibagué seguirá vigente entre el lunes 16 y el viernes 20 de junio de 2025, dentro del esquema que fue adoptado por la administración municipal a comienzos de año. Esta restricción, que se implementa sobre vehículos particulares, tiene como propósito mantener un flujo vehicular más ordenado y reducir la congestión en sectores críticos de la ciudad. La Secretaría de Movilidad, a cargo de Ricardo Fabián Rodríguez, confirmó que hasta el 30 de junio se mantendrá la rotación establecida desde el 2 de enero.

A partir del 1 de julio, con el inicio del segundo semestre, se aplicará una nueva distribución de dígitos restringidos por día, como parte del modelo de rotación semestral implementado desde el año 2024. No obstante, es importante tener en cuenta que esta excepción aplica únicamente a vehículos registrados en la ciudad de Ibagué, pues los vehículos matriculados en otras ciudades no cuentan con este beneficio.



¿Cómo funcionará el pico y placa en Ibagué del 16 al 20 de junio?

Durante esta semana, la restricción seguirá funcionando en el horario habitual, comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, de lunes a viernes. La medida no aplica los fines de semana ni los días festivos y tampoco se modifica la aplicación sectorizada que ha regido durante todo el semestre. De acuerdo con el cronograma de rotación vigente, los días hábiles de la tercera semana de junio tendrán la siguiente distribución:



Lunes 16 de junio: Restricción para placas terminadas en 2 y 3

Restricción para placas terminadas en 2 y 3 Martes 17 de junio: Restricción para placas terminadas en 4 y 5

Restricción para placas terminadas en 4 y 5 Miércoles 18 de junio: Restricción para placas terminadas en 6 y 7

Restricción para placas terminadas en 6 y 7 Jueves 19 de junio: Restricción para placas terminadas en 8 y 9

Restricción para placas terminadas en 8 y 9 Viernes 20 de junio: Restricción para placas terminadas en 0 y 1

Esta programación forma parte del esquema semestral que busca garantizar un sistema de control equitativo entre los usuarios de vehículos particulares. La Alcaldía ha reiterado que esta medida se mantendrá sin modificaciones hasta el último día del mes, es decir, el lunes 30 de junio.

¿Cómo funciona la hora valle en Ibagué?

Durante los días de restricción, los propietarios de vehículos matriculados en Ibagué podrán circular en dos franjas específicas que no están sujetas a sanción. Estas franjas, conocidas como hora valle, permiten la circulación entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, y entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde. Este beneficio, vigente desde hace varios años, tiene como objetivo facilitar desplazamientos que sean urgentes o necesarios, sin que esto represente un colapso para el tránsito en los horarios de mayor demanda.

Aunque en junio no habrá cambios en la rotación, la Secretaría de Movilidad explicó en un comunicado que los conductores deben mantenerse informados sobre la normativa y evitar incumplimientos que puedan derivar en sanciones. El secretario Ricardo Fabián Rodríguez recordó que no existen permisos especiales para circular el día en que el vehículo tiene restricción. En ese sentido, cualquier excepción debe estar contemplada en el marco legal ya establecido y no se otorgarán autorizaciones individuales por fuera del reglamento.



¿Cómo funcionará el pico y placa en Ibagué en julio?

Aunque la semana del 16 al 20 de junio mantiene la rotación vigente, los conductores deben prepararse para el cambio que entrará en vigor el 1 de julio. A partir de ese día, la ciudad adoptará una nueva distribución de placas por día, como parte de la rotación programada para el segundo semestre del año. La Alcaldía anunció que durante la primera semana de julio, es decir, del 1 al 7, se realizará una fase pedagógica en la que no se impondrán sanciones económicas, pero sí se expedirán comparendos educativos y se adelantarán jornadas informativas.

A partir del 8 de julio, la nueva rotación se aplicará con medidas sancionatorias plenas y los dígitos que serán restringidos en la nueva rotación a partir del 1 de julio son:



Lunes: placas terminadas en 0 y 1

placas terminadas en 0 y 1 Martes: placas terminadas en 2 y 3

placas terminadas en 2 y 3 Miércoles: placas terminadas en 4 y 5

placas terminadas en 4 y 5 Jueves: placas terminadas en 6 y 7

placas terminadas en 6 y 7 Viernes: placas terminadas en 8 y 9

La administración municipal recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación, verificar la terminación de la placa de su vehículo y tener en cuenta tanto la hora valle como la aplicación sectorizada para evitar inconvenientes.

