Extraña muerte en Barranquilla de una pareja de esposos jubilados, hallada dentro de su vivienda

Hay consternación en Barranquilla por la muerte de los esposos Porfiria Isabel Escorcia Villalba, de 80 años, y Roberto Vásquez Camargo, de 88, a quienes hallaron dentro de su casa en el barrio Altos de Riomar, en el norte de la ciudad.

Los cuerpos fueron descubiertos sobre las 6:30 de la tarde del viernes 13 de junio. Un sobrino es el que los encontró y notificó a las autoridades sobre la tragedia, que es materia de investigación.

Lo que se sabe del crimen de los esposos jubilados

La pareja había regresado hace pocos días de EE. UU. Según información publicada por el diario El Heraldo, de Barranquilla, hubo algunos sucesos que llevaron a la familia a sospechar que algo les había pasado a los jubilados. Ese día, el doctor Vásquez no recogió el periódico, como habitualmente lo hacía, para luego ingresar a su hogar y leerlo.

Su sobrino Néstor Escorcia le dijo al medio citado que “ellos tenían una rutina de llamar a los familiares, a las hijas y a las hermanas. En el caso de mi tío, a ciertas horas del día y varias veces al día”.

Sin embargo, el viernes 13 de junio, “al ver que no llamaron en la mañana ni al mediodía, nos preocupamos. Como digo, eran muy activos por celular. Llamaban todos los días, redes sociales, por WhatsApp. También hubo gente que vino acá a la casa y la vio cerrada. A eso de las cuatro me llaman, preguntándome si yo sabía algo. Estaba cerca y vine y vi el periódico afuera. Y dije, pero esto es raro porque mi tío siempre llega temprano a buscar el periódico, a las cinco de la mañana”.



El hombre señaló que no ingresó solo a la casa del médico jubilado. Su padre, que llevaba las llaves, y otro familiar lo acompañaron. “Entramos los tres. Y cuando subimos al segundo piso, la puerta estaba cerrada con llave. Cuando la abrimos, vimos los cuerpos sobre la cama. El segundo piso estaba todo revuelto. El primer piso no tanto, pero el segundo piso sí. Estaban las gavetas revueltas, los clósets y todo”, relató.

De acuerdo con lo revelado en la investigación, la pareja de esposos murió por golpes en la cabeza que recibió con un objeto contundente.

Asimismo, las autoridades de Barranquilla manejan como hipótesis inicial que la muerte de los profesionales de la salud se produjo en medio de un hurto, por el estado en que encontraron la casa. Por esta razón, verifican las cámaras de seguridad para establecer quién o quiénes ingresaron a la vivienda y les causaron la muerte a los adultos mayores.

Esposos asesinados en Barranquilla tuvieron una labor destacada en la salud

Escorcia contó que su tía, una enfermera, “era pensionada allá de la Universidad del Norte. Y mi tío es pensionado de la Armada. Durante más de 20 años fue médico de la Armada. Y después sí ejerció otros cargos. Fue jefe de epidemiología del Departamento del Atlántico. Ya retirados, ya pensionados, se iban a actividades de eventos de apoyo a los grupos con VIH. Se iban dictando charlas, conferencias y en eventos de obras benéficas”.

Recalcó que ambos “eran muy caritativos hacia personas que no tenían recursos y creían tener la enfermedad del VIH. Él los atendía en su casa”.

Y es que, desde Caribe Afirmativo, organización que trabaja por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, expresaron su “profunda tristeza y consternación” por “el asesinato de dos figuras importantes en la atención del VIH en Barranquilla: el médico Roberto Vásquez Camargo, de 88 años, y su esposa, la enfermera Porfiria Isabel Escorcia Villalba, de 80 años”.

“Durante décadas brindaron servicios con esperanza, entrega y humanidad a personas que viven y conviven con VIH. Su asesinato nos moviliza a exigir justicia”, añadió.

