Eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025: ¿se podrá ver en Colombia?

El próximo 29 de marzo, el mundo será testigo de un eclipse solar parcial. Este fenómeno astronómico, en el que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra que bloquea parcialmente la luz solar, será visible en varias partes del planeta.

Sin embargo, para los entusiastas de la astronomía en Colombia, la noticia no es tan alentadora. Según la NASA, este eclipse no será visible desde el territorio colombiano. A pesar de esto, hay formas de seguir el evento y disfrutar de su magnificencia a través de transmisiones en vivo y otros recursos digitales.

¿Qué es un eclipse solar parcial?

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero solo cubre una parte del Sol. Esto crea un efecto visual donde parece que se ha "mordido" una parte del astro rey. Este tipo de eclipse es menos llamativo que un eclipse total, donde el Sol es completamente cubierto por la Luna, aun así, sigue siendo un evento fascinante para observar.



¿Dónde será visible el eclipse?

El eclipse solar parcial del 29 de marzo será visible en varias regiones del mundo, incluyendo partes de Europa, África, Asia y América del Norte. En estas áreas, las personas podrán ver cómo la Luna cubre parcialmente el Sol, creando un buen momento astronómico.

En Europa occidental y el noroeste de África, el eclipse comenzará entre media mañana y cerca del mediodía, mientras que en el este de Europa y el norte de Asia, la mayor parte del eclipse ocurrirá por la tarde o temprano en la noche.

¿Por qué no será visible en Colombia?

La razón por la que este eclipse no será visible en Colombia se debe a la posición geográfica del país y la trayectoria del eclipse. Los eclipses solares parciales solo son visibles en ciertas áreas donde la sombra de la Luna cae sobre la Tierra.

En este caso, la sombra no pasará por Colombia, lo que significa que las personas no podrán ver el eclipse directamente. Sin embargo, esto no significa que no puedan disfrutar del evento de otras maneras.



Cómo seguir el eclipse desde Colombia

Aunque el eclipse no será visible desde Colombia, hay varias formas de seguir el evento en tiempo real. Muchas organizaciones, como la NASA y National Geographic, ofrecerán transmisiones en vivo del eclipse, donde también ofrecerán explicaciones detalladas y comentarios de expertos sobre el fenómeno.

De la misma manera, hay aplicaciones móviles y sitios web que proporcionan simulaciones y visualizaciones del eclipse, permitiendo a los usuarios experimentar el evento de manera virtual.



Preparativos para ver un eclipse solar

Si tiene la oportunidad de viajar o ya se encuentra en una de las regiones donde el eclipse será visible, es importante tomar ciertas precauciones para observar el evento de manera segura.

Nunca debe mirar directamente al Sol sin la protección adecuada, ya que esto puede causar daños graves a sus ojos. Utilice gafas de eclipse certificadas que cumplan con los estándares internacionales de seguridad. También puede usar filtros solares especiales para telescopios y cámaras.

La importancia de los eclipses en la ciencia

Los eclipses solares no solo son eventos espectaculares para observar, sino que también tienen un gran valor científico. Durante uno, los científicos pueden estudiar la corona solar, la capa más externa del Sol, que normalmente es difícil de observar debido al brillo de esta estrella. Estos estudios pueden proporcionar información valiosa sobre la actividad solar y su impacto en la Tierra.



Próximos eventos astronómicos que no debe perderse

Eclipse lunar total será el próximo 7 de septiembre: este segundo eclipse total de Luna será visible en Europa, Asia, África y Australia. La fase de totalidad tendrá lugar durante la noche y transformará en un espectáculo de tonos rojizos intensos, resultado de la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

este segundo eclipse total de Luna será visible en Europa, Asia, África y Australia. La fase de totalidad tendrá lugar durante la noche y transformará en un espectáculo de tonos rojizos intensos, resultado de la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. Eclipse solar parcial se podrá ver el 21 de septiembre: el último eclipse del año será otro parcial, visible desde el Pacífico Sur, Nueva Zelanda y la Antártida.

Superlunas y microlunas para 2025

Superlunas nuevas: ocurrirán cuando la Luna esté en su perigeo, el punto más cercano a nuestro planeta. Las fechas serán el 29 de marzo, 27 de abril y 27 de mayo. Aunque no se ve directamente, su influencia en las mareas será notable.

ocurrirán cuando la Luna esté en su perigeo, el punto más cercano a nuestro planeta. Aunque no se ve directamente, su influencia en las mareas será notable. Superlunas llenas: las noches del 7 de octubre, 5 de noviembre y 4 de diciembre: ofrecerán una Luna llena más grande y brillante de lo habitual, ideal para fotógrafos y observadores casuales.

ofrecerán una Luna llena más grande y brillante de lo habitual, ideal para fotógrafos y observadores casuales. Microlunas: el fenómeno opuesto tendrá lugar el 13 de abril, 12 de mayo y 20 de noviembre, cuando la Luna, en su apogeo (la distancia máxima respecto a la Tierra), se verá más pequeña y menos brillante.

Lluvias de meteoros

Perseidas (agosto): el 12 de agosto, la famosa lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su máximo. Conocidas por su abundancia y brillo, estas estrellas fugaces son ideales para disfrutar en zonas alejadas de la contaminación lumínica.

el 12 de agosto, la famosa lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su máximo. Conocidas por su abundancia y brillo, estas estrellas fugaces son ideales para disfrutar en zonas alejadas de la contaminación lumínica. Leónidas (noviembre) : esta, aunque menos intensa, ofrecerá un espectáculo a mediados de noviembre.

: esta, aunque menos intensa, ofrecerá un espectáculo a mediados de noviembre. Gemínidas (diciembre): cerrando el año, llegarán con su característico resplandor multicolor en la segunda semana de diciembre.

Otros eventos destacados para ver en 2025

26 de junio: Mercurio, el planeta más pequeño y difícil de observar, se acercará visualmente a la Luna en el horizonte occidental.

12 de agosto: Venus y Júpiter formarán una conjunción en la madrugada, siendo visibles en el este justo antes del amanecer.

