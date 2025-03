Habrá un eclipse solar parcial en marzo de 2025: fecha, hora exacta y cómo verlo desde Colombia

Un eclipse solar parcial es un fenómeno astronómico en el que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero solo cubre una parte del disco solar. A diferencia de un eclipse total, donde la alineación es perfecta y el Sol queda completamente oculto, en un eclipse parcial, la Luna solo bloquea una fracción del Sol, creando un efecto visual donde parece que se ha "mordido" una parte del astro rey.

Este evento resulta en una disminución parcial de la luz solar y puede observarse como una sombra que se desplaza sobre la superficie terrestre. El próximo eclipse solar parcial ocurrirá el 29 de marzo de 2025.



¿Dónde se verá el eclipse solar parcial del 29 de marzo?

El eclipse solar parcial del 29 de marzo será visible en varias regiones del hemisferio norte, incluyendo partes de América del Norte, Europa, África y Asia septentrional. En América del Norte, el eclipse ya estará en curso al amanecer, mientras que en Europa occidental y el noroeste de África comenzará en la mañana y en Asia oriental alcanzará su punto máximo por la tarde.

Este fenómeno astronómico es especialmente interesante porque permite a los observadores ver cómo la Luna cubre parcialmente el Sol, creando un espectáculo visual único.

Según la NASA, este es el mapa del eclipse solar parcial que ocurrirá este 29 de marzo - NASA

¿El eclipse se verá en Colombia?

Para aquellos que se encuentren en Colombia, es importante saber que el eclipse solar parcial no será visible directamente desde nuestro país. Colombia está fuera de la zona de observación directa del eclipse, lo que significa que los residentes no podrán ver el evento en el cielo. Sin embargo, esto no significa que los colombianos no puedan disfrutar del eclipse. La NASA y otras organizaciones científicas suelen realizar transmisiones en vivo de estos eventos astronómicos, permitiendo a las personas de todo el mundo seguir el eclipse en tiempo real a través de internet.

Para ver el eclipse solar parcial desde Colombia, se recomienda seguir las transmisiones en vivo que estarán disponibles en los sitios web de la NASA, National Geographic, entre otras. Estas transmisiones no solo mostrarán el eclipse en sí, sino que también ofrecerán explicaciones detalladas y comentarios de expertos sobre el fenómeno. Además, es posible que algunos observatorios y planetarios locales organicen eventos especiales donde se proyecten las imágenes del eclipse y se realicen charlas informativas sobre el evento.

Es crucial recordar que observar un eclipse solar, incluso parcial, requiere precauciones especiales para proteger la vista. Nunca se debe mirar directamente al Sol sin la protección adecuada, ya que esto puede causar daños permanentes a los ojos. Las gafas de eclipse certificadas son esenciales para una observación segura. Estas gafas están diseñadas para bloquear la radiación solar dañina y permitir una visualización segura del eclipse. Alternativamente, se pueden utilizar métodos indirectos de observación, como la proyección de la imagen del eclipse a través de un agujero en un papel o utilizando sombras naturales proyectadas por las hojas de los árboles.

Expertos dicen que la energía liberada durante un eclipse solar puede ser canalizada para el crecimiento personal - FOTO: Alex Andrews de pexels

Hora para ver el eclipse solar parcial si está en América del Norte

El fenómeno astronómico se podrá ver en algunas regiones de Canadá y Estados Unidos. Según la NASA, estos son los horarios:



Ciudad Comienzo parcial Punto máximo Cobertura Final parcial Baltimore, Maryland (EE. UU.) 6:55 a.m. 6:57 a.m. 3% 7:02 a.m.

Boston, Massachusetts (EE. UU.) 6:31 a.m. 6:38 a.m. 43% 7:07 a.m. Buffalo, Nueva York (EE. UU.) 7:02 a.m. 7:05 a.m. 2% 7:09 a.m.

Nueva York, Nueva York (EE. UU.) 6:44 a.m. 6:46 a.m. 22% 7:04 a.m. Filadelfia, Pensilvania (EE. UU.) 6:49 a.m. 6:51 a.m. 12% 7:03 a.m. Portland, Maine (EE. UU.) 6:27 a.m. 6:30 a.m. 64% 7:10 a.m. Washington D. C. (EE. UU.) 6:56 a.m. 6:59 a.m. 1% 7:01 a.m. Halifax (Canadá) 7:00 a.m. 7:17 a.m. 83% 8:12 a.m. Montreal (Canadá) 6:39 a.m. 6:42 a.m. 47% 7:13 a.m. Ottawa (Canadá) 6:48 a.m. 6:51 a.m. 30% 7:13 a.m.

En Europa, los mejores puntos de observación estarán en el Reino Unido, Francia, España y Alemania, mientras que en África será visible en Marruecos, Argelia y Túnez. Para determinar la hora exacta del máximo eclipse en cada ubicación, es importante consultar mapas interactivos con líneas de tiempo en Coordinated Universal Time (UTC). Según la NASA, el único país de Suramérica que podrá visualizar el eclipse parcial es Surinam.