“En mi corazón hay bondad”, dice cura condenado por matar a pareja e hija

De la justicia. el juez que condenó a 45 años y 10 meses de prisión a un sacerdote por el crimen de una mujer y su pequeña Cinco años tardó la justicia para esclarecer el crimen de una mujer y su hija de seis años, asesinadas brutalmente por un sacerdote de la iglesia católica, que también tendrá que indemnizar a las familias de las víctimas. José Francéis Díaz, el cura condenado, pidió perdón por el crimen.

¿Perdón? ¿Perdón? Que me perdonen, que me perdonen. que saben que en mi corazón hay bondad, bondad y bondad. Sabían que yo era una buena persona y que yo luchaba mucho por esta amistad.

Le pedí ayuda a ellos y no la encontré, pero yo no maté a nadie. Que quede bien claro esto para Colombia y el mundo. y para mi iglesia, no maté a nadie.

En Cali, Jair Arango, hermano y tío de las víctimas del religioso, se mostró satisfecho por la decisión de la justicia de condenarlo a 45 años y 10 meses de prisión. logrando demostrar que le metía una condena ejemplar al cura y quedamos satisfechos por la condena que le metieron. Señaló que la condena que se le ha impuesto es justa, pero que su familia no lo perdona por los dos crímenes que cometió y por la forma como quiso desaparecer los cuerpos.

Perdón, es muy difícil, es muy difícil perdonar a una persona que le quitó la vida a una hermana y a una sobrina. Es muy difícil que lo perdone Dios. porque en mi casa nadie quiere darle perdón.

Cuenta que su familia ya no acepta las leyes eclesiásticas y que han tomado la determinación de vincularse a otras iglesias. La iglesia, ya para nosotros, la iglesia católica ha muerto en ese entonces. porque ya en mi casa nadie es creyente de la iglesia católica, ya más de uno no ha cambiado iglesia.

La providencia del juez ordena pagar 600 millones de pesos a los familiares de las víctimas. Hasta el momento los altos jerarcas no han querido pronunciarse sobre este caso.