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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / En video quedó registrado el momento en que un Tesla chocó contra un poste en Rionegro, Antioquia

En video quedó registrado el momento en que un Tesla chocó contra un poste en Rionegro, Antioquia

El accidente ocurrió este lunes 19 de octubre en Llanogrande, Rionegro, Antioquia. El conductor sufrió lesiones leves. Esto es lo que se sabe del caso.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Tesla Cybertruck chocó contra un poste en Rionegro, Antioquia
Accidente en Llanogrande: un Tesla Cybertruck chocó contra un poste de energía -
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En la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026, se registró un accidente de tránsito en la vía Llanogrande, en el municipio de Rionegro, Antioquia, donde una camioneta eléctrica Tesla Cybertruck chocó contra un poste de energía.

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Según informó Telemedellín, unidades de movilidad y equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y verificar posibles afectaciones en las redes eléctricas de la zona.

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Tras el accidente, un video del vehículo comenzó a circular en redes sociales, donde se observa cómo quedó la camioneta después del choque.

El impacto se evidencia que fue por la zona conocida como el Callejón de Normandía, entre el concesionario Renault de la zona y la farmacia Farmatodo.

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De acuerdo con El Colombiano, la Alcaldía de Rionegro informó que el conductor fue atendido por el personal de emergencias y presentó lesiones leves en los miembros superiores. Además, se le practicó una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

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¿Cómo está la movilidad en Medellín este lunes 19 de octubre?

De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Medellín, durante la jornada se han reportado varias intervenciones relacionadas con la movilidad. Entre los hechos registrados se encuentran dos siniestros viales en inmediaciones de la Terminal del Norte.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias de estos incidentes.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G
DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO

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