EN VIVO: Tormenta Rafael se transforma en huracán y se dirige hacia las Islas Caimán y Cuba

8:00 p.m. La tormenta tropical Rafael se intensificó hasta convertirse en un huracán

El huracán Rafael, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se aproxima a las Islas Caimán y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

El ahora huracán Rafael presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, y se halla a unos 35 kilómetros al sureste de Grand Cayman y 495 kilómetros al sur-sureste de La Habana (Cuba), según una actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

6:42 p.m. La tormenta Rafael se intensifica mientras se aproxima a las Islas Caimán y Cuba

La tormenta tropical Rafael se intensificó este martes y se pronostica que se convertirá en huracán en las próximas horas, mientras se aproxima a las Islas Caimán y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU.

4:48 p.m. La tormenta Rafael se intensifica mientras se aproxima a las Islas Caimán y Cuba

La tormenta tropical Rafael se intensificó este martes y se pronostica que se convertirá en huracán en las próximas horas, mientras se aproxima a las Islas Caimán y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU.

El NHC indica en su boletín más reciente que el centro de Rafael se encuentra a unos 170 kilómetros al este de Grand Caymán y 190 kilómetros (120 millas) al oeste-noroeste de Montego Bay (Jamaica), en el Caribe.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (70 millas) y los meteorólogos prevén que continúe intensificándose en las próximas 24 horas, por lo que podría convertirse en huracán mientras pasa cerca de las Islas Caimán y antes de tocar tierra en Cuba.

Hay alertas de huracán para las caribeñas Islas Caimán y varias provincias de Cuba.

El centro meteorológico, con sede en Miami (Florida), señala que el sistema se desplaza rápidamente hacia el noroeste con una velocidad de traslación de 20 kilómetros por hora.

2:45 p.m. Ideam dice que en Colombia continuará lloviendo



El Ideam informó que la tormenta tropical Rafael se alejó de territorio colombiano. Sin embargo, se mantendrá su influencia sobre las condiciones del tiempo en la región Caribe.

Según la entidad, las lluvias continuarán especialmente en los departamentos de La Guajira y el archipiélago de San Andrés. “Esperamos que esta tormenta pueda convertirse en un huracán la noche de hoy martes o mañana, pero en el momento que alcance esa categoría estará mucho más lejos del territorio nacional. No obstante, seguimos viviendo algunos de los impactos, de los efectos o coletazos de este ciclón tropical que tiene que ver con aumento en precipitaciones, aumento de la velocidad de los vientos, pero poco a poco irán disminuyendo”, manifestó Ghisliane Echeverry, directora del Ideam.

El Ideam recomendó evitar el uso de embarcaciones pequeñas por los fuertes vientos.

“Nuestro pronóstico de los próximos tres días muestran lluvias en gran parte del territorio nacional y la predicción climática muestra un mes de noviembre con precipitaciones por encima de lo normal, específicamente en la región Pacífica, la región Caribe y la región Andina”, sostuvo la directora del Ideam.

11:45 a.m. Afectados por tormenta Rafael "no quisieron ir al albergue": alcalde de Cartagena

El alcalde de Cartagena informó que en la capital de Bolívar “enfrentamos el día jueves una fuerte tormenta tropical. El viernes fue lluvioso. Pero lo más complejo fue lo que sucedió en la madrugada del domingo, donde tuvimos que atender una emergencia realmente compleja porque la lluvia más grande se ubicó en Turbaco”.

El mandatario local agregó que “el hecho de que las lluvias no siguieran nos dio la oportunidad de que los habitantes del barrio Fredonia, el más afectado, pudieran tomar la decisión de su iban al albergue o no. Los habitantes de ese barrio prefirieron quedarse, un poco acostumbrados a lo que les toca vivir año a años. Es una zona muy baja, entonces ellos prefirieron apostarle a la mejoría del clima, no se fueron a ningún albergue y lo que hicimos fue ayudar con comida caliente y colchoneta para estas familias. Hoy, yo podría decir con tranquilidad que la emergencia está superada. Estamos dispuestos y preparados”.

7:40 a.m. ¿Qué dice el gobierno Petro sobre tormenta Rafael?

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, habló en Noticias Caracol en vivo sobre la tormenta tropical Rafael y dijo que “en este momento tenemos unos departamentos del país que están en alerta de alistamiento y otros en aviso. Este sistema de alertas las emite la mesa técnica; entonces, esto nos da niveles distintos. La mayor alerta está en los departamentos costeros, excepto La Guajira, que tiene una alerta un poco menor y la tormenta se está desplazando hacia el norte, alejándose del territorio colombiano”.

El funcionario agregó que “las imágenes son inusuales en La Guajira, que es el lugar más seco del país y está en este momento con unas afectaciones importantes. Sin embargo, en los reportes no se habla de pérdidas humanas. La UNGRD está siempre atenta a responder. Nosotros tenemos presencia permanente en La Guajira y yo mismo iré por petición del presidente”.

7:20 a.m. Tormenta tropical en La Guajira deja comunidades indígenas incomunicadas

La situación en La Guajira con la tormenta tropical Rafael continúa siendo crítica, sobre todo hacia la zona de la Alta Guajira. Pacientes han tenido que ser trasladados hasta centros hospitalarios en lanchas ante las dificultades en las vías.

Las comunidades indígenas que habitan la Alta Guajira han quedado incomunicadas debido a las condiciones en las que se encuentran las trochas que se han convertido en arroyos.

Analistas meteorológicos advirtieron que las lluvias van a continuar y podrían seguir causando emergencias en el departamento.

José Radith Zúñiga, director de Mateoguajira, indicó que “hemos tenido lluvias significativas hacia la parte norte extrema del departamento, todo lo que comprende el área rural del municipio de Uribia. Las precipitaciones han sido bastante copiosas y se tiene la información de que los arroyos han crecido. Hay comunidades que se encuentran aisladas por el volumen de lluvias que han caído en esa zona”.

7:00 a.m. Tormenta Rafael en Cartagena: más de 6.500 afectados

En la ciudad de Cartagena ha empezado a mejorar la situación tras el paso de la tormenta tropical Rafael. Según las autoridades, se reportaron más de 6.500 personas afectadas por cuenta de las torrenciales lluvias.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, mencionó que “vamos a estar dedicados a que se pueda resolver la posibilidad de que el agua pueda correr rápido. La basura ha impedido que el desagüe sea total”.

Mientras existe la advertencia de que podrían afectarse varios sectores vulnerables, también se está anunciando que la situación en el plano meteorológico marino puede empeorar. Se pronostica que va a subir el nivel de las olas y el viento golpeará fuerte en el litoral. Mientras tanto, las autoridades y organismos de socorro les piden a los ciudadanos que no arrojen basura en la calle, ya que esto obstruye el paso del agua.

6:40 a.m. Tormenta tropical en Santa Marta: restricciones para embarcaciones pequeñas

Tras un lunes pasado por lluvias en Santa Marta, debido al paso de la tormenta tropical Rafael, este martes las aguas de la capital de Magdalena amanecieron en calma. El oleaje ha disminuido considerablemente en comparación con el día anterior, donde se registraron olas de hasta un metro y medio.

En Santa Marta hay restricciones para la navegación de pequeñas embarcaciones. Este tipo de lanchas son las que trasportan transportan turistas a las diferentes playas como Taganga o Tairona y también que se utilizan para la pesca.

