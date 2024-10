Espeluznante video del feminicida de la joven Liyen Cubides: habría acudido a brujería

La comunidad del municipio de Landázuri, en el departamento de Santander, no entiende cómo la adolescente Liyen Cubides, de tan solo 16 años, perdió la vida, presuntamente, a manos de su padrastro, a quien había denunciado hace unos años por abuso sexual. Este caso ha sido reportado como uno de los más recientes de feminicidio en Colombia.

De acuerdo con el medio Te lo informa Santander, la mamá de la víctima, Carolina Pineda, de 30 años, ha señalado al padrastro de la menor como el responsable de este crimen, el cual se perpetró luego de una discusión entre la menor y el adulto, identificado como Elver Armando Pineda Ballesteros, durante la madrugada del sábado 26 de octubre.

Se filtró video de supuesta santería contra Liyen Cubides

En redes sociales ha empezado a circular un video en el que se ve a Elver Pineda hablando con quien sería un brujo, el cual estaría haciendo un ritual para que Liyen Cubides “solo tuviera ojos para él”.

En el video se ve que Elver Pineda dice: “Te entrego mi alma, fe y voluntad, también la de Liyen Moncada Cubides para que sus ojos y su mente sean nublados, que su cuerpo, alma y espíritu me pertenezcan solamente a mí. Gracias, Santa Muerte, por este gran favor que me haces. A cambio de esto me comprometo contigo a divulgar tu buen nombre y a terminar este santo trabajo para la protección mía y de Liyen. También te pido el favor que alejes a cualquier hombre que a ella la está enamorando para que su corazón y su amor me pertenezcan únicamente a mí”.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Liyen Cubides?

El hecho se registró en la madrugada del sábado 26 de octubre, en la zona rural del municipio de Landázuri. Se conoce que Liyen Cubides recibió un impacto de escopeta en el rostro, realizado, presuntamente, por la pareja sentimental de la mamá de la adolescente, Elver Pineda. El crimen ocurrió sobre las 2:40 de la madrugada.

La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Landázuri se unió para ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue información sobre este lamentable hecho.

En conversación con Noticias Caracol en vivo , el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, entregó detalles sobre este crimen: “La Policía Nacional es informada por los gritos de auxilio, hecho que sucede en la vereda Santa Bárbara”. Explicó que las autoridades “no descartan la presunta violencia física y sexual contra la víctima, probablemente ocasionada por el posible causante de este hecho, el señor Elver Ballesteros. Cabe resaltar que no se registra ninguna denuncia de violencia intrafamiliar o agresión sexual por parte de la madre o acudiente de la adolescente que fallece”.

Confirman muerte de Elver Pineda

En la mañana de este domingo, 27 de octubre, las autoridades se trasladaron hacia la zona rural del municipio de Landázuri debido a que se reportó que apareció un cuerpo con las características similares a Elver Pineda. Tras los debidos análisis se confirmó que el cadáver era del señalado feminicida.

La menor fue asesinada en la madrugada del 26 de octubre - Noticias Caracol

