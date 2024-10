Esposa de Brayan Campo negó estar en el lugar del crimen de Sofía Delgado: "No pisé ese local"

El crimen de Sofía Delgado ha conmocionado a toda Colombia, no solo por la perdida de la niña, sino los pormenores del crimen. Aunque Brayan Campo, uno de los vecinos de la menor, confesó haberla asesinado, de manera primaria la investigación también salpicaba a Evelyn Rodas, su pareja.

¿Quién estaba en el local donde ocurrió el crimen de Sofía Delgado?

Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, confeso feminicida de Sofía Delgado, defendió su inocencia, enfatizando en que ella no estuvo en el local de mascotas, lugar donde el sujeto acabó con la vida de la menor, el día del crimen.

En diálogo con el creador de contenido Jay Alarcón, Rodas, quien fue dejada en libertad por las autoridades, dijo que ese domingo 29 de septiembre de 2024, día en que Sofía Delgado salió de la casa de sus abuelos para comprar un champú para bañar a su mascota, ella no estaba en la tienda donde posteriormente se encontraron fluidos de la víctima.

"Dicen que supuestamente yo ayudé a todo eso. Yo ni siquiera me encontraba ese día, ni con él ni en la tienda. Los domingos de quincena siempre salgo a mercar y ese domingo justamente estaba mercando. La única vez que pasé por la tienda fue a las 10:00 de la mañana para dejar una calculadora y después me fui a mercar”, explicó Rodas.

Tras conocerse los detalles del crimen y ser relacionada con este, Evelyn Rodas ha sido objeto de diversos señalamientos, entre ellos, que ayudó a acabar con la vida de Sofía Delgado, que limpió el lugar de los hechos e incluso que tenía envidia de la menor.

Frente a esto, la esposa de Brayan Campo recalcó que no tenía "presente" a esta preadolescente en su vida, y que solo la llegó a ver en un par de ocasiones mientras iba acompañada de su madre.

"Yo soy inocente de todo lo que pasó, yo no me enteraba de absolutamente nada, y no veo por qué tenga que pagar las consecuencias. Cada persona debe hacerse responsable por cada acción que hace. El hecho de que yo sea la esposa de él, no quiere decir que tenga que pagar los platos rotos", acotó.

Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado - Foto Facebook: Jay Alarcón / Archivo

¿Evelyn Rodas ayudó a limpiar la escena del crimen?

La residente del Valle fue enfática en que el día del crimen ella no estuvo en la veterinaria.

"El domingo no pisé ese local. El día lunes que yo fui a abrir el local estaba completamente normal, completamente limpio, no encontré algo que me dijera, aquí pasó algo", destacó la mujer, quien aseguró que fue indagada por los productos que utilizaba para asear el comercio.

Confesó sentirse "tan confundida como todo el mundo", puesto que el día de los hechos el señalado homicida actuó completamente normal, señalando que almorzó, dijo que iría donde el mecánico, se durmió un rato, se duchó y después se pusieron a ver películas juntos.

Entre lágrimas, contó que se dio cuenta de que los enardecidos vecinos, mostrando su indignación por el asesinato de Sofía Delgado, cuando estaba en la Sijín.

"El sustento que yo tenía para mi hija, quemaron todo, me dejaron sin nada porque con esa tienda era que yo suplementaba todo lo de ella. Lo perdí absolutamente todo", comentó Rodas.

Además, señaló que quienes irrumpieron en su vivienda y su local se llevaron a sus mascotas y, con el paso de los días, fue recibiendo mensajes donde mostraban que los habían dado en adopción.

Ciudadanos prendieron fuego a las afueras de la casa del presunto asesino de Sofía Delgado. Captura de video

"He recibido infinidad de amenazas": Evelyn Rodas

Evelyn Rodas es madre de una niña. Tras ser señalada en redes sociales como una de las presuntas involucradas en la muerte de Sofía Delgado, cuyos restos fueron encontrados en un cañaduzal de la zona rural de Candelaria, afirmó que es blanco de amenazas de gente en Colombia y en el exterior.

"He recibido infinidad de amenazas, no solamente en el Valle, sino a nivel nacional. Incluso desde México, vi que comentaban que mi hija tenía que pagar los platos rotos. Ahora que la van a entregar, mi mayor miedo es ese, que le vayan a hacer algo a ella por algo que hizo su padre y me duele porque quién va a querer que le hagan daño a los hijos", aseveró la mujer ante Alarcón.

