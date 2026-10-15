Esposa de Miguel Uribe revela el chat donde le dijeron quien habría ordenado crimen del senador

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló el contenido del chat que le llegó a ella, el cual advertía sobre unas graves denuncias que tendrían que ver con el homicidio del senador y señaló que a ella le informaron que un excongresista fue quien habría dado la orden de quitarle la vida al entonces precandidato presidencial.

La orden del crimen de Miguel Uribe la habría dado 'Marcos Calarcá', según chat

En entrevista con la emisora Blu Radio, Tarazona leyó el supuesto chat que le reveló a ella quién habría sido el congresista que mandó a asesinar a Uribe. El chat, según la esposa del senador asesinado, decía: “Ese malp#$%&o de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos, llamados Comandos, para ir a hacer el atentado. Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a ellos. Yo le creo 100 %. Por eso he intentado comunicarme con usted, pero ha sido imposible. Él me dice que la orden salió del Senado. La fuente está metido allá adentro y se comunica conmigo. Él me dice que la orden salió del Senado. Yo a ustedes los aprecio, a los doctores Paloma y Miguel Uribe y ojalá esto no llegue a pasar. Por eso le digo a usted para que tengan cuidado y para que extremen sus medidas de seguridad’”.



¿Quién es 'Marcos Calarcá'?

'Marcos Calarcá' es el apodo con el que es conocido Luis Alberto Albán, exrepresentante a la Cámara por el Partido Comunes y ocupó la curul hasta el pasado 20 de julio de 2026.

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María Claudia Tarazona sostuvo que en “un mes y medio la Fiscalía no ha abierto una línea de investigación. Si a mí la Fiscalía llega y me dice: "Mire, María Claudia, esta información no es veraz. Esto no tiene ningún acervo probatorio, no se puede abrir una línea de investigación; perfecto. Son ellos los que lo deben determinar, no yo. Pero el problema es que ni lo uno ni lo otro. Y para mí es tremendamente grave que esto esté pasando, que no sepamos y que la Fiscalía no nos haya dado una respuesta”.



Para la esposa de Miguel Uribe, la información que llegó a su poder es difícil no prestarle atención: “A mí me cuesta mucho trabajo pensar que cuando esta persona hace este anuncio dos meses antes y lo mata y la plata llega de Venezuela. Entonces, me cuesta mucho más trabajo pensar que es una coincidencia. Ahora, yo estoy afectada, estoy involucrada, estoy en duelo. Necesito que la Fiscalía ponga todo su empeño, como me lo han dicho, todo su empeño y todo lo que tienen en sus manos para poder llegar hasta las últimas consecuencias.”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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