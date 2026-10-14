Excongresistas de Partido Comunes responden a María Claudia Tarazona sobre caso Miguel Uribe

Excongresistas del Partido Comunes se pronunciaron tras las declaraciones que María Claudia Tarazona dio en Noticias Caracol, en las que señaló que se la Fiscalía está investigando si excongresistas de ese partido tendrían que ver con el homicidio del senador Miguel Uribe, esposo de Tarazona. Desde la colectividad se dijo que estarán “prestos a atender cualquier requerimiento de las autoridades correspondientes” frente a este caso.

De acuerdo con Claudia Tarazona, a ella le llegó información de que la a la Segunda Marquetalia, de las disidencias de las Farc, le ordenaron el asesinato de Miguel Uribe desde el Congreso de la República. “Una persona, que no podemos revelar su nombre, entrega esta información previo al asesinato de Miguel y dice que el candidato Miguel Uribe y posiblemente otros precandidatos del Centro Democrático van a ser asesinados, la plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”.



Agregó Tarazona que “en la información dice: ‘La orden salió del Congreso’ y pues no podemos olvidar que en el Congreso estaban militantes de las Farc. Entonces, hay que investigar esto es lo que estamos esperando, que se esclarezcan estos hechos, que se lleve una investigación profunda y real de si las personas que estaban en el Congreso en ese momento tuvieron que ver con el magnicidio de Miguel”.

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Señaló la viuda de Uribe que en la Fiscalía “ya tienen la información y lo que deben establecer es si personas que estaban en el Congreso en ese momento, miembros de las FARC, tuvieron que ver con el magnicidio de Miguel. Ese es el punto en el que tienen que investigar porque eso es lo que está en esa información… del Partido Comunes”.



"Rechazamos las declaraciones de María Claudia Tarazona": Comunes

A través de un comunicado, el Partido Comunes indicó: “Frente a las declaraciones de la señora María Claudia Tarazona, a un medio de comunicación, según la cual un congresista del Partido Comunes estaría vinculado con el asesinato del Senador Miguel Uribe Turbay, los ex congresistas de dicho partido queremos expresar a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente: Asistimos por estos días a una campaña de ataques, desinformación, estigmatización y falsas acusaciones contra el presidente de nuestro partido, Rodrigo Londoño, contra otros de sus dirigentes y, ahora, contra los ex integrantes de su bancada en el Congreso de la República”.



Agregó Comunes que “desde la bancada gubernamental en el Congreso, se adelanta una ofensiva para tratar de reversar aspectos esenciales del Acuerdo de Paz, relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz; a la vez que se pide oficialmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, retirar del mandato de la Misión de la ONU la Reforma Rural Integral, punto uno del Acuerdo”.



Sobre el caso Uribe, la colectividad comunicó que “rechazamos las infundadas declaraciones de la señora Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, queremos reiterar a la opinión pública y a la comunidad internacional, nuestro indeclinable compromiso con la paz que firmamos hace 10 años con el Estado colombiano. Ni los entrampamientos, ni las calumnias, ni los montajes, podrán alejarnos de ese camino. Estamos prestos a atender cualquier requerimiento de las autoridades correspondientes, sobre el caso del asesinato del Senador Uribe Turbay, con la tranquilidad que nos otorga la certeza de haber obrado en el marco de la Constitución y la ley, a partir de la firma del Acuerdo de Paz”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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