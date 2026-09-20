Reportan ataque con drones a subestación de la Policía en zona rural de Jamundí, Valle

El orden público de Jamundí, municipio del Valle del Cauca, se ha visto afectado este 20 de septiembre por cuenta de dos situaciones que vienen registrándose desde horas de la mañana. Medios regionales reportaron un bloqueo de la vía pública y un atentado contra una subestación de la Policía Nacional.



Bloqueos en vía pública de Jamundí

De acuerdo con los reportes conocidos en redes sociales, hombres encapuchados llegaron en vehículos y bloquearon una vía que conecta una zona alta con Jamundí, por el sector de Río Claro (zona rural del municipio). Allí, estas personas que ocultan su identidad se plantaron con más de 30 motos y están impidiendo el paso de los vehículos por la zona.

Sigue siendo compleja la situación de orden público en el sector de Río Claro, zona rural de Jamundí. Más hombres encapuchados llegaron en vehículos y aproximadamente 30 motos al punto de bloqueo. Según la comunidad, estos sujetos están destruyendo los cultivos. #VocesySonidos pic.twitter.com/9mcnOfzpsY — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 20, 2026

Ataque con drones en el municipio

La Policía Nacional, que se concentra en la vereda Potrerito, zona rural de Jamundí, informó por su parte que hubo un ataque en horas de la tarde que se perpetró con drones. Al parecer, la ofensiva estaba dirigida a la subestación de la institución. Al parecer, fueron cinco ataques registrados con explosivos que cargaban estas naves no tripuladas. Las detonaciones fueron reportadas, aunque no se sabe con certeza qué grado de afectación hubo por cuenta de este atentado. A la hora, la Fuerza Pública verifica la situación.

Los drones en Colombia: la nueva arma de guerra

Desde 2023 en adelante, se ha observado en Colombia que los grupos armados ilegales han adaptado tácticas que se usan en pleno siglo XXI en conflictos bélicos, como el de Rusia con Ucrania. El primer ataque que se registró en el país con esta modalidad data de julio de 2023, precisamente en Valle del Cauca. Con los años, se ha observado un desarrollo de estos atentados, que pasaron de ser un ataque simple hasta implementar “enjambres” de hasta 15 drones usados en simultáneo.



El Estado ha buscado adaptarse ante esta táctica que ya está lejos de ser algo incipiente y ha evolucionado con rapidez. Lejos del armamento convencional, los drones pueden ser fácilmente adquiridos en el mercado comercial y son muy económicos de armar de forma artesanal. Combatir esta amenaza ha resultado lento y costoso hasta ahora para el pie de fuerza pública. Por solo poner un ejemplo: los sistemas antidrones (inhibidores de señal) son escasos y han quedado obsoletos frente a nuevas tecnologías como los drones guiados por fibra óptica. Actualmente, el Gobierno nacional y las Fuerzas Militares están en proceso de adquirir, desarrollar y probar tecnologías propias, como la de drones artillados, para poder desarrollar labores de inteligencia y tener una respuesta ofensiva ante los intentos de grupos armados ilegales de sembrar el terror e impedir el avance de las fuerzas militares en territorios.

María Paula Rodríguez Rozo

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