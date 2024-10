Familiares y amigos del niño Juan Felipe Camargo hicieron una velatón y exigieron justicia

En la noche de este martes se llevó a cabo una velatón en Bogotá como homenaje al niño de 9 años Juan Felipe Camargo Correa, quien murió el pasado 15 de octubre tras ser arrollado por un vehículo cuando salía de su colegio en compañía de su papá y de su abuela, que también resultó gravemente herida.

El acto organizado por la familia y amigos del menor se realizó al frente del colegio en el que él estudiaba. Compañeros y profesores se unieron al homenaje para pedir justicia y exhibieron pancartas con los siguientes mensajes: “Nos arrebató a nuestro niño, justicia para Juan Felipe”, “exigimos justicia para nuestro ángel” y “Dios te tiene en su santa gloria”.

¿Cómo fue el accidente en el que perdió la vida el niño Juan Felipe Camargo?

El capitán del Ejército Juan Sebastián Camargo, padre del niño Juan Felipe, habló con Noticias Caracol ahora y contó cómo sucedió el accidente en el que perdió la vida su hijo.

“Exactamente, a las 3:00 p.m. del día 15 de octubre, me dispuse a recoger a mi hijo en el colegio José Joaquín Casas. Era un día normal y, al momento de cruzar la calle, pues (había) una fila de vehículos que estaba estacionada. Yo me hago al frente del vehículo para asegurarme que no haya peligro, que el resto de los vehículos ya hayan pasado, y él (su hijo) estaba al frente del vehículo que estaba estacionado hace más de 20 minutos, una camioneta último modelo de color blanco”, empezó relatando Camargo.

Posteriormente, cuenta el padre de Juan Felipe, “al momento de cruzar la calle, pues obviamente yo estoy un poco más adelante del vehículo para asegurarme que ya no venga nada y, de un momento a otro, de golpe y de manera inesperada y abrupta, el vehículo arranca, arrollando a mi hijo y a su abuela. El vehículo les pasa prácticamente por encima y, de la velocidad que iba, impacta siete vehículos más”.

Tras el siniestro vial, el niño fue “trasladado al hospital Simón Bolívar, pero desafortunadamente pierde la vida minutos después”, finalizó el capitán Camargo.

